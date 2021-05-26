В Петербурге полиция начала масштабную проверку таксистов

Вчера, по указанию руководителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудники полиции приступили к проверке таксистов в рамках очередного оперативно-профилактического мероприятия под характерным названием «Нелегальное такси». Проверочные мероприятия проводятся полицейскими на территории всех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Цель мероприятия обусловлена, прежде всего, участившимися в последнее время случаями криминальных проявлений со стороны таксистов, зарегистрированных на сервисах онлайн-заказов.

Только за первый день полицейские проверили около двух тысяч автомобилей, среди которых большая часть так называемые агрегаторы такси. Как оказалось, 163 таксиста выполняли онлайн заказы, не имея при этом лицензии. Все они привлечены к ответственности в рамках статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Подавляющее большинство таксистов оказались мигрантами, 25 из них в принципе не имели патента и как следствие права работать в сфере таксомоторных перевозок.

Кроме того, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали двух водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, и выявили 340 различных нарушений правил дорожного движения.

Результатом рейда стало изъятие с улиц города 159 автомобилей такси, используемых с различными нарушениями действующего законодательства. Транспортные средства помещены на спецстоянки.

Мероприятия по выявлению нелегальных таксистов в Северной столице будут проводиться на постоянной основе.