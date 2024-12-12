В Пушкине открыли второе здание детского сада на Сапёрной улице

В городе Пушкин открыли второе здание детского сада на Сапёрной улице. За ходом строительства наблюдали единороссы Пушкинского района в рамках мониторинга объектов, вошедших в народную программу партии: они отметили, что детсад сдан в кратчайшие сроки, работы выполнены качественно.

«Просторное, уютное, красивое здание. Всё, что нужно для того, чтобы детство у малышей проходило радостно, весело, здесь есть. Это большое событие для жителей новых микрорайонов, строящихся в нашем городе. Дисбаланс между застройкой и социальной инфраструктурой практически ликвидирован», — отметила секретарь районного отделения партии Евгения Воронина.

Детский сад рассчитан на шесть групп, одна из которых — для воспитанников с нарушениями речи. В здании оборудованы физкультурный и два музыкальных зала, бассейн, кабинеты дополнительного образования, комната психолога, медицинский и пищевой блоки, прачечная. Территория ограждена по всему периметру и оборудована видеокамерами. В распоряжении юных жителей Пушкина — шесть прогулочных и спортивная площадка, горки, скамейки, песочницы, теневые навесы.

Народная программа «Единой России» сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.