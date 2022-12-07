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Питерец.ру » Общество » Благодаря вмешательству прокуратуры женщина-инвалид обеспечена жизненно необходимыми лекарствами

Благодаря вмешательству прокуратуры женщина-инвалид обеспечена жизненно необходимыми лекарствами

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Благодаря вмешательству прокуратуры женщина-инвалид обеспечена жизненно необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по обращению 34-летней местной жительницы о нарушении ее прав на льготное обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
Установлено, что женщина-инвалид имеет заболевание «сахарный диабет» и в соответствии с федеральным законодательством является получателем бесплатных медицинских препаратов и изделий.
Однако в нарушение законодательства жизненно необходимые лекарства и изделия ей не выдавались. Для продолжения непрерывного лечения местная жительница была вынуждена приобретать их самостоятельно, затратив более 25 тыс. рублей.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к региональному комитету здравоохранения об обеспечении инвалида лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, взыскании затраченных на их приобретение денежных средств, а также компенсации морального вреда.
Исковые требования прокурора Пушкинского района судом удовлетворены. В настоящее время местная жительница также обеспечена необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Источник: Прокуратура СПб
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