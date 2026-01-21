В Петербурге начался капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала

С 21 января 2024 года набережная Адмиралтейского канала будет закрыта для проезда автомобильного транспорта в связи с началом подготовительных работ, связанных с капитальным ремонтом. Однако пешеходы смогут продолжать проходить по территории от площади Труда, что обеспечит доступ к важным объектам и позволит сохранить пешеходное движение в этом исторически значимом районе.

В рамках предстоящего капитального ремонта запланировано значительное усиление основания набережной. Для этого старые сваи, которые уже не могут выполнять свои функции, будут заменены на новые, более прочные буровые сваи. Эти сваи будут иметь диаметр 60 см и длину 15,9 м, что позволит существенно повысить надежность и долговечность конструкции. Для укрепления стенки набережной сваи будут соединены между собой с помощью монолитного железобетонного ростверка, что создаст дополнительную устойчивость и защитит от дальнейших деформаций.

Кроме того, в ходе ремонта будут произведены работы по реставрации всех элементов исторического архитектурного декора набережной. Это касается таких объектов, как тумбы, звенья перильного ограждения, массивные блоки облицовки, карнизные блоки и гранитные плиты тротуара. Все эти элементы будут тщательно восстановлены и установлены на свои места в соответствии с маркировочной схемой, что позволит сохранить историческую целостность набережной.

После завершения всех работ будет восстановлено покрытие проезжей части, что обеспечит нормальное движение транспорта в этом районе. Участок набережной, который подлежит ремонту, имеет длину более 80 метров и является объектом культурного наследия регионального значения. Его строительство было завершено в 1867 году, и набережная выполнена из бутовой кладки, а в основании находятся деревянные сваи, установленные еще в 19 веке.

В связи с тем, что как ремонтируемый участок набережной, так и соседние здания являются памятниками истории и культуры, все работы будут проводиться с соблюдением щадящих методов. Это позволит обеспечить их сохранность и предотвратить возможные повреждения. Все работы будут выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и находиться под контролем Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП).

На протяжении всего периода капитального ремонта будет осуществляться мониторинг состояния зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния проводимых работ. Это позволит своевременно выявлять и устранять возможные проблемы, связанные с безопасностью и сохранностью этих объектов. Необходимость в капитальном ремонте возникла из-за накопившихся дефектов, которые образовались за долгий срок эксплуатации. Например, стенка набережной отклонилась от своего проектного положения в сторону русла, между блоками гранитной облицовки разрушилась расшивка швов, а на гранитном карнизе и гранях плит тротуара можно наблюдать многочисленные сколы.

Капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала планируется завершить до конца 2026 года. Это важное мероприятие не только улучшит состояние набережной, но и позволит сохранить историческое наследие, которое имеет значительное значение для города и его жителей.