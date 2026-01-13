В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь

В декабре 2025 года в Санкт-Петербурге состоялась значимая операция, проведенная специалистами Комитета по контролю за имуществом города (ККИ) в сотрудничестве с подведомственным учреждением — Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ). В результате этой работы было освобождено 58 объектов нежилого фонда, общая площадь которых превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Эти объекты использовались с нарушением действующего законодательства, что потребовало активного вмешательства властей.

Освобожденные помещения находились в десяти различных районах города, включая такие как Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Курортный, Московский, Петроградский, Петродворцовый и Центральный. Это подчеркивает масштаб проблемы, так как незаконные занятия затрагивали практически все уголки города.

Из общего числа освобожденных объектов, 46 помещений было возвращено владельцам добровольно после того, как ККИ выдало соответствующие предписания. Однако в случае 12 помещений потребовалось применение более жестких мер, что свидетельствует о том, что не все пользователи были готовы мирно расстаться с занимаемыми площадями.

Среди освобожденных объектов можно выделить 9 помещений, которые использовались после истечения срока аренды, а также 49 объектов, занятых без оформления каких-либо договоров. Это говорит о том, что многие пользователи игнорировали законные процедуры и правила, что создавало серьезные проблемы для управления городской недвижимостью.

Освобожденные помещения представляли собой разнообразные объекты: от коммерческой недвижимости, такой как кафе, автосервисы, мастерские, гаражи и склады, до площадей, которые ранее использовались под жилье и хозяйственные нужды. Это разнообразие подчеркивает, насколько широко распространены случаи незаконного использования недвижимости в городе.

На данный момент все освобожденные помещения полностью очищены от имущества третьих лиц, опечатаны, а ключи переданы в районные жилищные агентства для ответственного хранения. Это важный шаг в обеспечении контроля за использованием городской недвижимости и предотвращении повторных нарушений.

Комитет по контролю за имуществом продолжает свою работу, направленную на обеспечение законного и эффективного использования городской недвижимости. Мероприятия по выявлению и пресечению нецелевого и неправомерного использования объектов нежилого фонда ведутся на постоянной основе. Это позволяет не только защищать интересы города, но и поддерживать порядок в сфере использования недвижимого имущества, что, в свою очередь, способствует улучшению городской инфраструктуры и качества жизни жителей Санкт-Петербурга.