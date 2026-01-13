ента новостей

15:23
В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
15:21
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
15:16
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
12:31
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
12:22
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:32
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
10:27
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
09:51
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
09:48
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
09:42
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
22:17
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:2
17:03
В Госдуме поддержали инициативу по обязательной привязке SIM-карт к IMEI-номерам
16:53
Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января
16:51
Бельский и Беглов встретились с активом петербургских ветеранов
13:13
В Ленобласти подруга пьяного водителя яростно отбивала его у сотрудников ДПС
13:07
В трех районах Петербурга с 16 января ограничат движения транспорта
13:05
В Петербурге на Лесном проспекте три здания признаны региональными памятниками
11:04
В Петербурге мужчина припарковал свой внедорожник на ступенях парадной жилого дома
10:55
В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста
10:53
В Колпино мужчина поджог входную дверь соседской квартиры
10:35
В Петербурге задержали учащуюся техникума, за соучастие в обмане школьницы
09:46
В Петербурге состоится открытие мемориальной доски и выставки, посвященной 90-летию со дня рождения режиссёра Геннадия Опоркова
14:08
В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь
13:33
Ленобласть запускает третий поток образовательной программы «Герои добрых дел»
13:22
В Петербурге за новогодние праздники сумма штрафов за сосульки может составить 4,7 млн руб
13:07
В Петербурге открыт новый корпус Университета имени академика И.П. Павлова
11:02
В центре Петербурга пресекли незаконную продажу алкоголя в кальянной
09:47
На Варшавской улице мужчина повредил трубой автомобиль коммунальщиков
20:52
СКА победил тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов
15:57
В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством
В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь

В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь

Администрация Петербурга
Более 4,5 тысяч квадратных метров незаконно занимаемых помещений освобождено в Санкт‑Петербурге за декабрь

В декабре 2025 года в Санкт-Петербурге состоялась значимая операция, проведенная специалистами Комитета по контролю за имуществом города (ККИ) в сотрудничестве с подведомственным учреждением — Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ). В результате этой работы было освобождено 58 объектов нежилого фонда, общая площадь которых превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Эти объекты использовались с нарушением действующего законодательства, что потребовало активного вмешательства властей.

Освобожденные помещения находились в десяти различных районах города, включая такие как Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Курортный, Московский, Петроградский, Петродворцовый и Центральный. Это подчеркивает масштаб проблемы, так как незаконные занятия затрагивали практически все уголки города.

Из общего числа освобожденных объектов, 46 помещений было возвращено владельцам добровольно после того, как ККИ выдало соответствующие предписания. Однако в случае 12 помещений потребовалось применение более жестких мер, что свидетельствует о том, что не все пользователи были готовы мирно расстаться с занимаемыми площадями.

Среди освобожденных объектов можно выделить 9 помещений, которые использовались после истечения срока аренды, а также 49 объектов, занятых без оформления каких-либо договоров. Это говорит о том, что многие пользователи игнорировали законные процедуры и правила, что создавало серьезные проблемы для управления городской недвижимостью.

Освобожденные помещения представляли собой разнообразные объекты: от коммерческой недвижимости, такой как кафе, автосервисы, мастерские, гаражи и склады, до площадей, которые ранее использовались под жилье и хозяйственные нужды. Это разнообразие подчеркивает, насколько широко распространены случаи незаконного использования недвижимости в городе.

На данный момент все освобожденные помещения полностью очищены от имущества третьих лиц, опечатаны, а ключи переданы в районные жилищные агентства для ответственного хранения. Это важный шаг в обеспечении контроля за использованием городской недвижимости и предотвращении повторных нарушений.

Комитет по контролю за имуществом продолжает свою работу, направленную на обеспечение законного и эффективного использования городской недвижимости. Мероприятия по выявлению и пресечению нецелевого и неправомерного использования объектов нежилого фонда ведутся на постоянной основе. Это позволяет не только защищать интересы города, но и поддерживать порядок в сфере использования недвижимого имущества, что, в свою очередь, способствует улучшению городской инфраструктуры и качества жизни жителей Санкт-Петербурга.

