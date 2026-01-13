ента новостей

Питерец.ру » Общество » В Петербурге за новогодние праздники сумма штрафов за сосульки может составить 4,7 млн руб

В Петербурге за новогодние праздники сумма штрафов за сосульки может составить 4,7 млн руб

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Сумма штрафов за сосульки приближается к 5 млн рублей за новогодние праздники

Сбивание сосулек с крыш торговых центров, офисных зданий, магазинов и других нежилых объектов — это не просто рекомендация, а обязанность их собственников. В условиях, когда в регионе наблюдаются циклоны, особенно важно, чтобы предприниматели и владельцы таких объектов обратили внимание на это требование. Это необходимо для обеспечения безопасности не только их клиентов, но и всех прохожих, которые могут оказаться под угрозой падения сосулек.

В Санкт-Петербурге контроль за выполнением этого требования осуществляется не только инспекторами Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), но и современными нейросетевыми комплексами. Эти системы автоматически обнаруживают сосульки на зданиях, а также идентифицируют владельцев объектов. После этого формируется электронное постановление, которое отправляется ответственным лицам.

Например, в первый рабочий день после новогодних праздников в распоряжении уполномоченного лица в инспекции оказалось 47 постановлений, касающихся наледи на кровлях нежилых зданий. Общая сумма возможных штрафов в этом случае может достигать 4,7 миллиона рублей, если учитывать, что размер санкции для юридических лиц составляет 100 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей, что также является значительной суммой.

Кроме того, ГАТИ направила еще около 80 случаев в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), где искусственный интеллект также выявил наледь на жилых домах. В этом случае санкции будут определяться жилищными инспекторами, которые имеют соответствующие полномочия. Таким образом, использование современных технологий позволяет значительно повысить уровень контроля за безопасностью и оперативно реагировать на потенциальные угрозы, что в конечном итоге способствует защите жизни и здоровья граждан.

