На строящейся станции «Горный институт» приступили к монтажу эскалаторов

На строящейся станции "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии метрополитена в Санкт-Петербурге начались работы по монтажу эскалаторов.

Компания "Метрострой Северной Столицы" уже установила опоры и другие конструкции для размещения механизмов, а также частично спустила составляющие эскалаторов в тоннель. Планируется смонтировать оборудование весом 233 тонны к концу декабря.

На станции, которая имеет наклонный ход длиной 100 метров, будут установлены четыре эскалатора.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербург последовательно решает масштабную задачу, поставленную Президентом России, по развитию метрополитена. В городе принимаются все необходимые меры для обеспечения стабильного финансирования и поддержки отрасли. Работы ведутся одновременно на нескольких линиях, включая проходку нового участка Красносельско-Калининской линии. Планом до 2032 года предусмотрено построение 20 новых станций и реконструкция 12 существующих.

Станция "Горный институт" станет третьей на Васильевском острове. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток на ней достигнет 97 тысяч человек. Будучи одной из самых глубоких станций в петербургском метро, строительство ведется на глубине 70 метров, что соответствует высоте 24-этажного здания. Посадочная платформа будет рассчитана на состав из 8 вагонов, а подземный вестибюль будет расположен на пересечении Большого проспекта и Косой линии.

Оформление станции "Горный институт" будет воплощать идею Доменико Трезини о превращении Васильевского острова во вторую Венецию с параллельными каналами вместо улиц. Это добавит уникальности и особого шарма данному месту. В целом, развитие метрополитена в Санкт-Петербурге продолжается активно, и это является важным шагом в обеспечении комфортной и удобной транспортной системы для жителей и гостей города.