В Петербурге отпраздновали День перенесения мощей Александра Невского

Центром торжеств в честь небесного покровителя Петербурга стала площадь Александр Невского. После общегородского крестного хода по Невскому проспекту здесь состоялся молебен, возложение цветов к памятнику Александру Невскому, отдание дани памяти ветеранам Великой Отечественной войны – кавалерам ордена Александра Невского, чествование ветеранов специальной военной операции.

Участие в торжествах приняли губернатор Александр Беглов, святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий, духовенство Санкт‑Петербургской митрополии, представители православных приходов города и области, учащиеся духовных школ, православные братства, преподаватели и курсанты военных вузов, верующие горожане, паломники из других регионов.

«Сегодня в нашем городе большой праздник. Это праздник не только нашего города, но и всего православного, христианского мира. 299 лет назад Петр Первый перенес мощи Александра Невского в Санкт‑Петербург. И с этого момента Александр Невский стал святым покровителем нашего города. В этом году Петербургу исполнилось 320 лет. Ни разу вражеская нога не вступила в него. Сегодня на площади присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, награждённые орденом Александра Невского. Здесь также воины, которые принимают участие в специальной военной операции. Они, как и Александр Невский, защищают наше Отечество, наши духовные ценности. Спасибо им и низкий поклон за это», - сказал глава города.

От имени жителей Петербурга Александр Беглов поблагодарил святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за заботу о городе. «Не только за Ваши молитвы, но и те мирские проблемы, которые Вы помогаете нам решать. Вы наш – ленинградец-петербуржец. Спасибо Вам огромное и за сегодняшнее участие в этом великом мероприятии. Трудами нашего Президента Владимира Владимировича Путина и молитвами Святейшего сегодня ковчег святого Александра Невского перенесен на свое историческое место», - подчеркнул губернатор.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, отметил, что он как ленинградец, родившийся в 1940-х годах, сразу после войны, хорошо помнит центр города с разбитыми от ударов авиационных бомб зданий. «Помню хорошо картину тогдашнего Ленинграда и поэтому особенно радуюсь, когда посещаю город. Он не только залечил раны – он давно это сделал. Каким он прекрасным, красивым стал сейчас! И дай Бог, чтобы он был таким и далее. Чтобы он своей судьбой, своей силой некой духовной, соединял прошлое с настоящим, проводил эту невидимую, но очень важную линию преемства от наших пращуров, прадедов, дедов, отцов нынешним поколениям», - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Главным событием сегодняшних торжеств стал освящение раки Александра Невского, которая передана из Государственного Эрмитажа в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Мощи святого, хранящиеся в лавре, будут помещены внутрь ковчега.

Завершилось празднование прохождением роты почетного караула и курсантов военных училищ Петербурга и концертной программой в Александро-Невской лавре.