Дискуссия «Герои нашего времени» состоится в Историческом парке

6 декабря в 15:00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» в рамках просветительского проекта «ПоЧитатели истории» состоится открытая дискуссия, приуроченная ко Дню Героев. Тема дискуссии: «Герои нашего времени». Участники встречи обсудят актуальные формы и современную практику сохранения исторической памяти, поговорят о военно-патриотическом и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения, о роли личности в патриотическом и духовном воспитании.

Как не допустить искажения истории и передать верные представления о ней следующим поколениям? Как общественные организации могут вести борьбу с историческими мифами? Какова роль военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания в стратегии национальной безопасности. Герой нашего времени через призму психологии, представление о нем у современной молодёжи, героические подвиги современников, День героев Отечества как связь времен, традиции чествования людей, посвятивших жизнь служению Родине. Эти и другие важные вопросы станут темой для обсуждения. Участники дискуссии уделят внимание и просветительскому потенциалу мероприятий Исторического парка «Россия – Моя история», приуроченных ко Дню героев Отечества.

Среди приглашенных участников встречи:

Долицкий Назар Анатольевич - участник боевых действий специальной военной операции, доброволец отряда «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка»;

Казарина Наталья Константиновна – директор АНО «Центр реализации социальных инициатив «Мирные люди»;

Мясников Александр Леонидович - историк, главный редактор мультимедийных парков «Россия- моя история»;

Представители Ленинградского военного округа и МЧС России, участники специальной военной операции.

Вход на мероприятие свободный.

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