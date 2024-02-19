В Петербурге парламентарии передали мобильный аппарат УЗИ для медиков в зоне СВО

На торжественном заседании комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга состоялась передача мобильного ультразвукового сканера одному из петербургских воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Устройство было приобретено Благотворительным фондом «Алёша» для оказания помощи военным медикам, проводящим сложнейшие операции в полевых условиях. В ближайшее время аппарат будет доставлен в зону СВО.

Председатель комиссии Константин Чебыкин выразил глубокую признательность руководству и всей команде фонда «Алёша» за их неустанный труд на благо людей и поддержку военнослужащих. Он также подчеркнул, что этот проект не будет последним в ряду совместных инициатив.

Депутаты регулярно получают запросы от подразделений, и совместно с фондом и другими партнерами оперативно выполняется их исполнение.

На церемонии было особо отмечено, что значимость подобной медицинской техники в боевых условиях невозможно переоценить. Портативный аппарат УЗИ позволяет быстро и точно определить тяжесть ранения и необходимый объем медицинской помощи. Его автономность является важным фактором для работы в полевых условиях.

Президент БФ «Алёша» Алексей Зиновьев выразил уверенность в дальнейшей поддержкe военнослужащих до их возвращения с победой. Он также поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за привлечение всех неравнодушных к благородному делу оказания помощи бойцaм.

В рамках мероприятия также были награждены Благодарностями спикера петербургского парламента Александра Бельского представители исполнительной власти города и фонда «Победа» за их активное участие в поддержкe военнослужащих в зоне СВО и оказании помощи жителям города-побратима Санкт-Петербурга –​ Мариуполя.

Стоит отметить, что с начала специальной военной операций с участием Министерства обороны РФ, правительства Санкт-Петербурга, губернатора Александра Беглова, фонда «Победа», петербургских парламентариев, представителей бизнес-сообщества и неравнодушных граждан в зону СВО было доставлено более тысячи тонн грузов. Среди них медикаменты, оборудование и техника для медицинских подразделений и общественных организаций.