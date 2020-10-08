В парке имени 300-летия Петербурга заложена юбилейная аллея из 75 клёнов

Вчера, 7 октября, в самом молодом парке Санкт-Петербурга вспомнили события 25-летней давности и тех, кто занимался закладкой первой аллеи. В юбилейную дату и в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне гости праздника по традиции посадили в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга новую аллею.

Участниками мероприятия стали представители исполнительной и законодательной власти города, общественных организаций, ветераны садово-паркового хозяйства. Официальную часть юбилейного торжества открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

- У жителей нашего города есть замечательная традиция – в честь знаменательных дат и событий создавать парки и скверы. По этой традиции 25 лет назад здесь был заложен этот парк, который стал центром притяжения для горожан, - сказал вице-губернатор. - Тогда было принято верное решение - обустроить прекрасное место для отдыха жителей молодого развивающегося Приморского района. А сегодня сотни тысяч людей приходят в парк имени 300-летия Петербурга отдыхать, чувствуют здесь единение с нашим прекрасным городом и северной природой.

Николай Бондаренко отметил, что после закладки парка без малого за 8 лет на этом месте было уже высажено 5,5 тысяч деревьев и более 5 тысяч кустарников, хотя организовывать парк на новой насыпной территории было достаточно сложно.

- В числе людей, которые закладывали парк, были руководители города, что так же дало сильный импульс развития этому месту, - отметил Николай Бондаренко.

Вице-губернатор поблагодарил всех, кто стоял у истоков создания парка и ухаживал за ним на протяжении 25 лет. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов садово-паркового хозяйства, которые поделились воспоминаниями о зарождении этого исторического места, сомнениях и переживаниях по поводу выбранных технологий.

Напомним, будущий парк начал формироваться в 1995 году, когда в торжественной обстановке была заложена первая аллея из 300 деревьев. К 2003 году – 300-летию основания Северной столицы – территория парка была благоустроена, проведены работы по берегоукреплению и засыпке грунта, по созданию ливневой и общесплавной канализации. В Парке разбили газоны и установили ограждение. В настоящее время площадь парка составляет 54 га, здесь растут 6 650 деревьев.

В парке высажено 300 деревьев ценных пород (подарок общественных организаций и образовательных учреждений), 300 декоративных яблонь (подарок от города Хельсинки), 300 деревьев и кустарников (от представителей городов-побратимов Санкт-Петербурга, глав субъектов Российской Федерации, почётных гостей и строителей парка), а также 70 лип (от немецкого сберегательного банка).

Сегодня гости юбилейного торжества высадили новую аллею из 75 кленов.

Сейчас парк имени 300-летия Санкт-Петербурга, несмотря на свою молодость, является одним из самым любимых мест отдыха горожан. Он привлекает петербуржцев просторной береговой линией Финского залива, тенистыми аллеями. Для любителей экстремальных видов спорта здесь построена одна из крупнейших в городе скейт- и BMX-площадок, для совсем юных горожан оборудованы детские площадки. Центральным объектом парка являются бассейн и фонтаны, а также стилизованная под маяк колонна из гранита высотой 22 метра.