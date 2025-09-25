ента новостей

17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание

В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание

В Санкт-Петербурге начинается подготовка к отопительному сезону, вызванная прогнозируемым существенным понижением температуры воздуха. С 9:00 25 сентября, согласно распоряжению Комитета по энергетике и инженерному обеспечению города, начнется периодическое протапливание жилых домов и социальных объектов. Это не означает моментального включения отопления на полную мощность. Процесс будет поэтапным и постепенным. Система теплоснабжения запускается не сразу во всех зданиях, а поэтапно, начинается с низких параметров тепловой энергии, позволяя плавно повышать температуру в домах. Такой подход, предложенный специалистами, обеспечивает плавное наращивание мощности, давая возможность управляющим компаниям тщательно проверить все элементы системы отопления в каждом доме, выявить и устранить возможные неполадки до начала полноценного отопительного сезона, избегая тем самым внезапных аварий и перебоев с подачей тепла в самый разгар холодов.

Это особенно важно для многоквартирных домов, где система отопления – общее имущество собственников. Управляющие компании получили рекомендацию приступить к периодическому протапливанию с 25 сентября, за исключением случаев, когда собственники жилых помещений в доме самостоятельно определили иную дату начала протапливания, например, в связи с особыми техническими условиями или желанием собрать общее собрание и обсудить этот вопрос коллективно. Однако, рекомендация Комитета является важным руководством к действию для обеспечения своевременной подготовки к зимнему периоду.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично подчеркнул готовность объектов теплоснабжения города к отопительному сезону. Он отметил, что были проведены все необходимые испытания и ремонты, как плановые, так и текущие, чтобы гарантировать бесперебойную работу системы отопления на всем протяжении зимы. Особое внимание, как всегда, уделяется социально значимым объектам. В первую очередь, тепло будет подаваться в школы, детские сады, больницы и другие учреждения, обеспечивающие жизненно важные услуги для населения. Это является приоритетной задачей теплоснабжающих предприятий города. Они получили прямое предписание начать подачу тепловой энергии в эти объекты в первоочередном порядке. Это гарантирует комфортные и безопасные условия для детей, учеников и персонала социально-значимых организаций, особенно важно в условиях резкого понижения температуры.

Важно отметить, что начало отопительного сезона регулируется постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Согласно этому документу, отопление должно быть включено не позднее чем через 5 дней после того, как среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°С. Периодическое протапливание, начатое 25 сентября, является профилактической мерой, позволяющей избежать резкого перехода к полному отоплению и обеспечить готовность всех систем к наступлению холодов. Это залог комфортной и безопасной зимы для всех жителей Санкт-Петербурга.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-09-2013, 14:50
С сегодняшнего дня в Петербурге начинается периодическое протапливание помещений
16-09-2019, 08:11
Начало протапливания
15-09-2022, 07:19
Все готово к отопительному сезону
5-10-2023, 15:29
В Ленобласти начинается отопительный сезон
28-08-2015, 10:21
Слабая подготовка к отопительному сезону
10-10-2022, 17:54
В Мариинском дворце отчитались о подготовке городских инженерных сетей к зиме

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
Вчера, 12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
22-09-2025, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
22-09-2025, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Наверх