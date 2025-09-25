В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание

В Санкт-Петербурге начинается подготовка к отопительному сезону, вызванная прогнозируемым существенным понижением температуры воздуха. С 9:00 25 сентября, согласно распоряжению Комитета по энергетике и инженерному обеспечению города, начнется периодическое протапливание жилых домов и социальных объектов. Это не означает моментального включения отопления на полную мощность. Процесс будет поэтапным и постепенным. Система теплоснабжения запускается не сразу во всех зданиях, а поэтапно, начинается с низких параметров тепловой энергии, позволяя плавно повышать температуру в домах. Такой подход, предложенный специалистами, обеспечивает плавное наращивание мощности, давая возможность управляющим компаниям тщательно проверить все элементы системы отопления в каждом доме, выявить и устранить возможные неполадки до начала полноценного отопительного сезона, избегая тем самым внезапных аварий и перебоев с подачей тепла в самый разгар холодов.

Это особенно важно для многоквартирных домов, где система отопления – общее имущество собственников. Управляющие компании получили рекомендацию приступить к периодическому протапливанию с 25 сентября, за исключением случаев, когда собственники жилых помещений в доме самостоятельно определили иную дату начала протапливания, например, в связи с особыми техническими условиями или желанием собрать общее собрание и обсудить этот вопрос коллективно. Однако, рекомендация Комитета является важным руководством к действию для обеспечения своевременной подготовки к зимнему периоду.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично подчеркнул готовность объектов теплоснабжения города к отопительному сезону. Он отметил, что были проведены все необходимые испытания и ремонты, как плановые, так и текущие, чтобы гарантировать бесперебойную работу системы отопления на всем протяжении зимы. Особое внимание, как всегда, уделяется социально значимым объектам. В первую очередь, тепло будет подаваться в школы, детские сады, больницы и другие учреждения, обеспечивающие жизненно важные услуги для населения. Это является приоритетной задачей теплоснабжающих предприятий города. Они получили прямое предписание начать подачу тепловой энергии в эти объекты в первоочередном порядке. Это гарантирует комфортные и безопасные условия для детей, учеников и персонала социально-значимых организаций, особенно важно в условиях резкого понижения температуры.

Важно отметить, что начало отопительного сезона регулируется постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Согласно этому документу, отопление должно быть включено не позднее чем через 5 дней после того, как среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°С. Периодическое протапливание, начатое 25 сентября, является профилактической мерой, позволяющей избежать резкого перехода к полному отоплению и обеспечить готовность всех систем к наступлению холодов. Это залог комфортной и безопасной зимы для всех жителей Санкт-Петербурга.