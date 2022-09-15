Все готово к отопительному сезону

Начало сентября было очень холодным, из-за чего петербуржцы стали с нетерпением ждать подачи тепла в квартиры. Однако потом наступило бабье лето, что несколько отложило начало отопительного сезона.

В городе пока еще не наступила температура, при которой подключают тепло. Такие условия ожидаются к концу месяца. Что касается готовности энергетиков, то ее уровень в Петербурге оценивается в 100%.

По данным "Питерец.ру", все дома Северной столицы готовы к отопительному сезону. Соответствующие разрешения получили 23,9 тыс. объектов. В 3,7 тыс. домах была проведена специальная проверка.

Она касалась тепловых контуров, состояния подвалов, кровель и фасадов. Если при подаче тепла возникнут проблемы, необходимо будет звонить в аварийку.