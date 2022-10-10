В Мариинском дворце отчитались о подготовке городских инженерных сетей к зиме

Члены постоянной комиссии ЗС СПб по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды выслушали доклады об итогах работы за 9 месяцев 2022 года инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга и о готовности к осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов. На заседании выступили председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергей Волков, генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.
Как рассказал Станислав Протасов, с 8 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание, с 3 октября отопительный период. В настоящее время город обеспечивает теплом 29 624 социальных и общественных здания, в том числе многоквартирные дома и общежития. Работают 15 теплоэлектроцентралей, 702 котельные, 373 центральных перераспределительных пункта. Протяженность тепловых сетей составляет более 9 тыс. км.
Депутаты приняли информацию к сведению и запросили дополнительную информацию по ряду вопросов, таких, как перекладка инженерных коммуникаций, в особенности в Пригородном районе теплоснабжения, исчисление коммунальных тарифов за услуги тепло- и водоснабжения.