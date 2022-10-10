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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце отчитались о подготовке городских инженерных сетей к зиме

В Мариинском дворце отчитались о подготовке городских инженерных сетей к зиме

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце отчитались о подготовке городских инженерных сетей к зиме

Члены постоянной комиссии ЗС СПб по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды выслушали доклады об итогах работы за 9 месяцев 2022 года инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга и о готовности к осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов. На заседании выступили председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергей Волков, генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

Как рассказал Станислав Протасов, с 8 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание, с 3 октября отопительный период. В настоящее время город обеспечивает теплом 29 624 социальных и общественных здания, в том числе многоквартирные дома и общежития. Работают 15 теплоэлектроцентралей, 702 котельные, 373 центральных перераспределительных пункта. Протяженность тепловых сетей составляет более 9 тыс. км.

– К 1 октября была достигнута стопроцентная готовность всех объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Были проведены все плановые профилактические и ремонтные работы и испытания. В городе создан резерв топлива – 223 тыс. тонн мазута и 168 тонн угля. Основным энергоносителем для теплосистемы остается природный газ, его доля в общем объеме топлива составляет около 40%. В аварийных бригадах сегодня задействовано 3,5 тыс. человек, подготовлено 1,4 тыс. единиц спецтехники, 266 аварийных дизель-генераторов и 10 мобильных блок-модульных котельных. В зимний период в Петербурге будут работать 11 снегоплавильных пунктов и 7 снегоприемных площадок, – сказал он.

Депутаты приняли информацию к сведению и запросили дополнительную информацию по ряду вопросов, таких, как перекладка инженерных коммуникаций, в особенности в Пригородном районе теплоснабжения, исчисление коммунальных тарифов за услуги тепло- и водоснабжения.

Источник: ЗАКС
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