В Ленобласти начинается отопительный сезон

В районах полностью сформирован запас топлива и начинается периодическое протапливание.

«Практически во всех районах Ленинградской области начато периодическое протапливание с переходом на регулярное отопление с учетом погоды. В полном объеме сформированы запасы топлива, необходимого для бесперебойной работы котельных», — подчеркнул председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов на заседании штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона.

Запасы угля уже сейчас, по состоянию на начало октября, превышают 30,2 тыс. тонн, другого твердого топлива — 9 тыс. тонн, жидкого топлива — 10, 6 тыс. тонн.