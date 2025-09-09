В Мурино полицейсике искали нелегалов на стройках

В связи с недавним инцидентом в Мурино, связанным с задержанием выходца из Средней Азии, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней, правоохранительными органами было инициировано проведение профилактического рейда в местах проживания мигрантов.

Оперативные мероприятия осуществлялись одновременно по нескольким адресам, представляющим интерес для полиции. В первую очередь, была проверена строительная площадка на Оборонной улице в Мурино, где работал каменщиком обвиняемый в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Кроме того, силами правопорядка были обследованы адреса в Московском районе Санкт-Петербурга, включая два общежития в Яковлевском переулке и хостел на Рижском проспекте.

Для ряда иностранных граждан, находящихся на территории страны нелегально, визит сотрудников полиции оказался нежелательным, и они предприняли попытки скрыться. Некоторые пытались убежать, другие прятались в кустарниках. Наиболее изобретательные лица забрались на крышу строящегося здания и сбросили строительные лестницы, рассчитывая таким образом воспрепятствовать задержанию, однако не учли наличие лифта в недостроенном объекте. С помощью лифта сотрудники полиции поднялись на верхние этажи и задержали всех беглецов.

В общей сложности было проверено около 300 человек, из которых 244 – граждане стран ближнего зарубежья. Выявлено около 50 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. Все они были для привлечения к административной ответственности и для решения вопроса о выдворении из страны, доставлены в отдел полиции.

В отношении компании-работодателя, использовавшей труд нелегальных рабочих, возбуждено 15 административных дел. Помимо штрафных санкций, строительной фирме грозит приостановка деятельности.