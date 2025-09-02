ента новостей

В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
10:15
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
25 лет назад Указом Президента Владимира Владимировича Путина была установлена памятная дата – День российской гвардии

325 лет назад, по велению Петра I, Преображенский и Семеновский полки получили почетное звание гвардейских. Это событие стало основополагающим в истории российской гвардии, формируя её уникальную роль в защите Отечества на протяжении веков. Эта дата, несомненно, заслуживает особого внимания и глубокого анализа. Она знаменует собой не просто исторический факт, а начало целой эпохи, определяющей военный и политический ландшафт Российской империи, а затем и Советского Союза. Петр Великий, проницательный реформатор, понимал важность иметь элитные, высокообученные и безусловно лояльные войска, способные решать самые сложные задачи. Преображенский и Семеновский полки, ставшие первопроходцами в этом процессе, заложили фундамент для будущих поколений гвардейцев.

Прошло время, и история российской гвардии продолжилась, обретая новые вехи и переживая драматические изменения. Гвардия всегда была кузницей кадров не только для армии, но и для государственной службы. Её ряды пополняли самые отважные и преданные Отечеству воины, прошедшие строгий отбор и доказавшие свою верность присяге. Участие в многочисленных сражениях, от решающих битв эпохи империи до жестоких боев Великой Отечественной войны, свидетельствует о непоколебимой стойкости и мужестве гвардейцев. Они писали историю кровью и потом, защищая границы Родины от внешних врагов.

25 лет назад, Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, был установлен День российской гвардии. Этот день служит напоминанием о героизме и самопожертвовании гвардейцев на протяжении всей истории России. Эта памятная дата — символ преемственности поколений, связующее звено между воинами прошлого, настоящего и будущего. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем поздравлении, летопись подвигов гвардии возобновилась в грозные дни сентября 1941 года, когда первые советские соединения, отличившиеся в боях с фашистскими захватчиками, были удостоены почетного звания «гвардейских».

Отдельного упоминания заслуживают подвиги воинов в период блокады Ленинграда. Дивизии под командованием генералов Николая Симоняка и Николая Полякова, а также танковая бригада Владислава Хрустицкого, проявили исключительное мужество и героизм, прорывая кольцо блокады. Их подвиги стали легендарными, и их имена навсегда вписаны в анналлы военной истории. В настоящее время славу героев преумножают участники специальной военной операции. Несколько десятков частей и подразделений российской армии за время её проведения пополнили списки гвардии, в том числе и легендарный Ленинградский 1486-й гвардейский мотострелковый полк.

Церемония внесения знамен и штандартов гвардейских полков Российской Императорской армии в Эрмитаже — это торжественное событие огромного значения. Она символизирует непрерывную связь между поколениями гвардейцев, подчеркивая величие их подвигов и вечную верность Отечеству. Вручение выпускникам военных учебных заведений знаков «Гвардия» — это признание их преданности военному делу и готовности стоять на защите Родины. Это не просто награда, а высокое звание, обязывающее к безупречной службе и самоотверженности. Поздравления губернатора Санкт-Петербурга с Днём российской гвардии звучат как призыв к единству и солидарности всех поколений защитников Отечества. Желание крепкого здоровья, бодрости духа и победы во имя нашего Отечества — это надежда на мирное будущее и вера в силу российского народа.

