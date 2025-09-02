Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии

325 лет назад, по велению Петра I, Преображенский и Семеновский полки получили почетное звание гвардейских. Это событие стало основополагающим в истории российской гвардии, формируя её уникальную роль в защите Отечества на протяжении веков. Эта дата, несомненно, заслуживает особого внимания и глубокого анализа. Она знаменует собой не просто исторический факт, а начало целой эпохи, определяющей военный и политический ландшафт Российской империи, а затем и Советского Союза. Петр Великий, проницательный реформатор, понимал важность иметь элитные, высокообученные и безусловно лояльные войска, способные решать самые сложные задачи. Преображенский и Семеновский полки, ставшие первопроходцами в этом процессе, заложили фундамент для будущих поколений гвардейцев.

Прошло время, и история российской гвардии продолжилась, обретая новые вехи и переживая драматические изменения. Гвардия всегда была кузницей кадров не только для армии, но и для государственной службы. Её ряды пополняли самые отважные и преданные Отечеству воины, прошедшие строгий отбор и доказавшие свою верность присяге. Участие в многочисленных сражениях, от решающих битв эпохи империи до жестоких боев Великой Отечественной войны, свидетельствует о непоколебимой стойкости и мужестве гвардейцев. Они писали историю кровью и потом, защищая границы Родины от внешних врагов.

25 лет назад, Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, был установлен День российской гвардии. Этот день служит напоминанием о героизме и самопожертвовании гвардейцев на протяжении всей истории России. Эта памятная дата — символ преемственности поколений, связующее звено между воинами прошлого, настоящего и будущего. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем поздравлении, летопись подвигов гвардии возобновилась в грозные дни сентября 1941 года, когда первые советские соединения, отличившиеся в боях с фашистскими захватчиками, были удостоены почетного звания «гвардейских».

Отдельного упоминания заслуживают подвиги воинов в период блокады Ленинграда. Дивизии под командованием генералов Николая Симоняка и Николая Полякова, а также танковая бригада Владислава Хрустицкого, проявили исключительное мужество и героизм, прорывая кольцо блокады. Их подвиги стали легендарными, и их имена навсегда вписаны в анналлы военной истории. В настоящее время славу героев преумножают участники специальной военной операции. Несколько десятков частей и подразделений российской армии за время её проведения пополнили списки гвардии, в том числе и легендарный Ленинградский 1486-й гвардейский мотострелковый полк.

Церемония внесения знамен и штандартов гвардейских полков Российской Императорской армии в Эрмитаже — это торжественное событие огромного значения. Она символизирует непрерывную связь между поколениями гвардейцев, подчеркивая величие их подвигов и вечную верность Отечеству. Вручение выпускникам военных учебных заведений знаков «Гвардия» — это признание их преданности военному делу и готовности стоять на защите Родины. Это не просто награда, а высокое звание, обязывающее к безупречной службе и самоотверженности. Поздравления губернатора Санкт-Петербурга с Днём российской гвардии звучат как призыв к единству и солидарности всех поколений защитников Отечества. Желание крепкого здоровья, бодрости духа и победы во имя нашего Отечества — это надежда на мирное будущее и вера в силу российского народа.