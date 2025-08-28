В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября

Депутаты Государственной Думы, возглавляемые лидером партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергеем Мироновым, представили на рассмотрение законопроект, гарантирующий родителям и законным представителям учащихся право на выходной день без сохранения заработной платы 1 сентября.

По словам Миронова, родители часто вынуждены просить отгул, использовать дни отпуска или отпуск за свой счет, чтобы присутствовать на торжественных линейках. Законопроект призван урегулировать данную ситуацию, предоставив родителям законное право на неоплачиваемый выходной, в котором работодатель не сможет отказать.

Предлагаемые изменения в статью 128 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливают обязанность работодателя предоставлять один день отпуска без сохранения заработной платы родителям, усыновителям, опекунам, попечителям и приемным родителям детей, обучающихся в школах с 1 по 11 класс.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что данная инициатива направлена на поддержку семейных ценностей, создание баланса между интересами работников и работодателей, а также обеспечение возможности для граждан участвовать в значимом событии в жизни их детей – начале учебного года.