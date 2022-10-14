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Питерец.ру » Экономика » Депутаты предлагают расширить трудовые гарантии работникам федеральных предприятий

Депутаты предлагают расширить трудовые гарантии работникам федеральных предприятий

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты предлагают расширить трудовые гарантии работникам федеральных предприятий

Большая часть преференций, которые установлены Трехсторонним соглашением Санкт-Петербурга для работников городских предприятий, должны распространяться и на сотрудников организаций федерального подчинения. Соответствующий законопроект решил сегодня внести на рассмотрение Собрания комитет по законодательству. Речь идет, прежде всего, об индексации заработной платы, доплате за работу во вредных условиях, которая в Петербурге сейчас в несколько раз превышает норму, установленную Трудовым кодексом РФ, доведению средней зарплаты на предприятии до среднего уровня по отрасли, запрете на увольнение работников предпенсионного возраста и т.д.Законопроектом предусматривается, что федеральные организации, работающие на территории города, также должны присоединяться к Трехстороннему соглашению. Исключением для них станет толькорегиональное соглашение о минимальной заработной плате, как это и предусматривает федеральное законодательство.

Кроме того, проектом предусмотрено повышение ответственности работодателей в процессе присоединения к соглашению и введения механизма приостановки отдельных его положений в ситуации форс-мажора.

Трёхстороннее соглашение – это договор, который подписывается правительством, профсоюзами и объединениями работодателей города «в целях создания на основе принципов социального партнерства необходимых условий для достижения параметров достойного труда, гармоничного развития отраслей экономики и социальной сферы».

Источник: ЗАКС
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