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Питерец.ру » Общество » В Петербурге пройдёт фестиваль классических и кастомных автомобилей и мотоциклов

В Петербурге пройдёт фестиваль классических и кастомных автомобилей и мотоциклов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Original Meet
Во дворе петербургского бизнес-центра «River House» уже в девятый раз пройдет фестиваль классических и кастомных автомобилей и мотоциклов

7 и 8 сентября во дворе петербургского бизнес-центра «River House» уже в девятый раз пройдет фестиваль классических и кастомных автомобилей и мотоциклов от известных мастерских и ведущих коллекционеров. 

Основная часть фестиваля — экспозиция эксклюзивных автомобилей и мотоциклов от энтузиастов и коллекционеров из России и ближайших стран. А атмосферу свободных 70-х создадут авто- и мотошоу, лайв выступления музыкантов и диджеев, тематический маркет независимых брендов и обширный фудкорт с тематическими гастро-проектами.

Каждый год Original Meet собирает более 5 000 ценителей ретрокаров, кастомных проектов, американской эстетики 70-х годов и гаражного рока. В этом году в лайн-ап вошли артисты КАЗУСКОМА, SHIRRA, ГОЛЬФ КЛУБ, МОТИВ, PURE PHASERS, КУШЕРИ и диджеи Brandon, Miss Cherry, PaleBlueMack, Liz Pom, Kir Pom, Nat Riddle, Serge White и еще ряд исполнителей.

Ежегодные участники фестиваля — это автомобильные энтузиасты, коллекционеры, кастом-мастерские, музыканты, скейтборд-объединения, уличные бренды, барбер-шопы, тату-студии, художники, бары и представители стрит-фуда из Санкт-Петербурга и Москвы, из стран бывшего СНГ.

Организаторы Original Meet — это объединение единомышленников, с 2015 года занимающееся организацией автомобильных мероприятий, среди которых: Original Meet (г. Санкт-Петербург), Wheels and Chains (г. Москва), Speed Shop на Faces&Laces (г. Москва) и другие.

7 и 8 сентября

Фестиваль Original Meet 

Санкт-Петербург, Академика Павлова д.5

Источник: Original Meet
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