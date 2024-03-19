Кузнецовскую улицу осветили 226 светодиодных фонарей

На Кузнецовской улице силами сотрудников «Ленсвета» выполнена замена натриевых светильников на светодиодные. Проезжая часть, которая проходит от Кубинской улицы до Витебского проспекта, получила более качественное освещение.

Сотрудники «Ленсвета» следят за должным состоянием фонарей и воздушных линий на Кузнецовской улице с 1968 года. Протяжённость объекта, который находится рядом с Московским парком Победы, территорией СКА Арены, проходит в границах 10 кварталов, составляет 3 км. После установки светильников нового поколения потребление электроэнергии на уличное освещение объекта снизилось почти в 2 раза и составило 28 кВт.

С обновленной системой освещения улучшилось восприятие дорожной обстановки в вечернее и утреннее время. Специальное, более контрастное световое оформление получили зоны повышенной опасности – пешеходные переходы.

По поручению губернатора Санкт-Петербурга в 2024 году энергетики планируют выполнить замену 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные. В последующие два года обновить еще 50 тысяч фонарей.