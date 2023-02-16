Невский путепровод стал светлее и безопаснее

На одном из самых длинных петербургских путепроводов модернизирована система наружного освещения. В рамках капитального ремонта на Невском путепроводе установлено 86 светодиодных светильников, проложены новые сети протяженностью 2,4 км.

«Модернизация освещения объектов транспортной инфраструктуры – часть большой работы по созданию комфортной городской среды. Необходимо обеспечить равномерную освещенность проезжей части и тротуаров на всех улицах и магистралях, мостах и путепроводах. Это вопрос безопасности водителей и пешеходов, одно из основных требований в организации дорожного движения для такого мегаполиса, как Санкт‑Петербург», - сказал Александр Беглов.

Невский путепровод протяженностью 1,2 километра соединяет проспект Славы во Фрунзенском районе и Ивановскую улицу в Невском. Впервые освещение на сооружении появилось в 1975 году. Устаревшее оборудование требовало замены. Благодаря модернизации видимость знаков и дорожной разметки на Невском путепроводе значительно улучшилась.

В 2023 году в Невском районе современные фонари установят в квартале в границах улицы Бабушкина, Ольги Берггольц, Пинегина, Елизарова, а также на Тепловозной улице и улице Дудко.