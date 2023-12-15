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Питерец.ру » Общество » На Слободской улице установлено современное уличное освещение

На Слободской улице установлено современное уличное освещение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Завершена реконструкция наружного освещения на Слободской улице

На Слободской улице завершены работы по реконструкции наружного освещения, и теперь она выглядит совершенно иначе. Вместо старых натриевых фонарей и железобетонных опор, специалисты Ленсвета установили современные светодиодные светильники и металлические опоры. Это не только улучшило эстетический облик улицы, но и повысило надежность работы освещения.

Одним из ключевых изменений стало замещение воздушных линий кабельными. Такой подход позволил избежать проблем с проводами, которые могли быть вызваны погодными условиями или вандализмом. Кроме того, использование кабельных линий способствует более эффективному использованию энергии, что в свою очередь способствует снижению энергозатрат и экономии ресурсов.

Реконструкция на Слободской улице является лишь частью более крупного проекта, который планируется завершить в 2023 году. В рамках адресной инвестиционной программы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению запланировано провести работы по реконструкции и строительству освещения на 40 объектах улично-дорожной сети. Это включает в себя не только Слободскую улицу, но также и другие улицы и районы города, в том числе три объекта в Невском районе.

Целью этого проекта является создание безопасной и комфортной городской среды для жителей и посетителей. Современное и энергосберегающее освещение играет важную роль в повышении безопасности на улицах, особенно в темное время суток. Кроме того, качественное освещение способствует созданию привлекательной атмосферы, что влияет на общую эстетику города и его привлекательность для туристов.

Использование современного светотехнического оборудования и энергосберегающих технологий является важным шагом в направлении устойчивого развития города. Это позволяет сократить энергопотребление и выбросы вредных веществ, что положительно сказывается на окружающей среде и здоровье горожан. Таким образом, реконструкция наружного освещения на Слободской улице является успешным примером современных подходов к улучшению городской инфраструктуры. Этот проект не только обеспечивает безопасность и комфорт для жителей, но и способствует развитию устойчивого и привлекательного городского пространства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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