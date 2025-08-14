В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники

В Калининском районе Санкт-Петербурга, на Полюстровском проспекте, дом 71, корпус 3, завершилось строительство современной детской поликлиники. Это значимое событие, реализованное в рамках Адресной инвестиционной программы города, призвано улучшить доступность качественной медицинской помощи для юных жителей одного из самых густонаселённых районов северной столицы. Новое здание, рассчитанное на 500 посещений в смену, представляет собой многофункциональный комплекс, включающий в себя широкий спектр отделений.

Среди них особого внимания заслуживают отделения лучевой и функциональной диагностики, оснащенные современным оборудованием, позволяющим проводить максимально точную диагностику различных заболеваний у детей. Педиатрическое отделение, естественно, является ключевым звеном поликлиники, обеспечивая комплексный подход к лечению и профилактике детских болезней. Наличие хирургического отделения позволяет оказывать специализированную помощь детям, нуждающимся в хирургическом вмешательствах, не выходя за пределы данного медицинского учреждения. Кроме того, в поликлинике функционируют и другие специализированные отделения, позволяющие охватить широкий спектр детских заболеваний.

Особое внимание уделено вопросам инфекционной безопасности. В здании предусмотрен отдельный блок для работы врача-инфекциониста, имеющий свой собственный, изолированный вход. Наличие двух фильтр-боксов позволяет изолировать пациентов с признаками инфекционных заболеваний, предотвращая распространение инфекции среди остальных посетителей. Это особенно важно в контексте защиты здоровья детей, которые являются наиболее уязвимой группой населения.

Для обеспечения круглосуточного медицинского наблюдения в поликлинике функционирует дневной стационар, рассчитанный на четыре койко-места. Это позволяет госпитализировать детей, нуждающихся в краткосрочном наблюдении и лечении, без необходимости направления в стационар больницы. Открытие поликлиники для пациентов запланировано на начало 2026 года, после завершения этапа закупки и установки необходимого медицинского оборудования.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул системный характер работы города по улучшению инфраструктуры здравоохранения, особо отметив внимание к густонаселенным районам, таким как Калининский. Он высоко оценил соответствие новой поликлиники современным требованиям качества медицинской помощи и принципам безбарьерной среды. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены удобные пути передвижения на всех этажах здания, а наличие четырёх лифтов обеспечивает комфортное и безопасное перемещение.

Строительство этой поликлиники является лишь частью масштабной программы модернизации материально-технической базы здравоохранения Санкт-Петербурга. В 2024 году капитальный ремонт был проведен почти в 150 медицинских учреждениях города. Планируется, что до 2030 года будет отремонтировано еще более 100 объектов, включая 19 в текущем году. Параллельно с ремонтом ведется активное строительство новых медицинских объектов.

Завершается строительство корпуса детской городской больницы №1 на Авангардной улице, где разместится специализированный детский центр хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения, рассчитанный на 250 коек. Также на Авангардной улице завершается строительство городской больницы №15 для взрослых. В Городской больнице №40 ведется реконструкция двух зданий под размещение лаборатории клеточных технологий и радиологического комплекса – это демонстрирует стремление города к внедрению инновационных методов диагностики и лечения. Строительство новых подстанций скорой медицинской помощи в Красном Селе и Петергофе призвано улучшить оперативность реагирования на вызовы и сократить время прибытия бригад скорой помощи к пациентам.

Активно возводится поликлиника на 420 посещений со встроенной подстанцией скорой помощи на улице Ольги Форш, что обеспечит тесное взаимодействие между поликлиникой и службой экстренной медицинской помощи. В ближайшее время начнется строительство крупного медицинского кластера в Приморском районе, что станет еще одним важным шагом в развитии системы здравоохранения Санкт-Петербурга. В период с 2019 по 2024 год в городе было открыто 64 новых амбулаторно-поликлинических подразделения, включая 17 новых поликлиник (детских, взрослых и стоматологических) и 47 подразделений, таких как офисы и кабинеты врачей общей практики, расположенных в новых жилых комплексах.

В целом, масштабная программа развития здравоохранения Санкт-Петербурга предполагает строительство свыше 100 социальных объектов в 2025 году, что свидетельствует о приверженности города к улучшению качества жизни своих граждан и обеспечению доступности высококачественной медицинской помощи для всех категорий населения. Появление новой детской поликлиники на Полюстровском проспекте – это лишь один из ярких примеров этой комплексной и всеобъемлющей программы развития.