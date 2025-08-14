ента новостей

17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники

В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Калининском районе Петербурга построена новая детская поликлиника на 500 посещений в смену

В Калининском районе Санкт-Петербурга, на Полюстровском проспекте, дом 71, корпус 3, завершилось строительство современной детской поликлиники. Это значимое событие, реализованное в рамках Адресной инвестиционной программы города, призвано улучшить доступность качественной медицинской помощи для юных жителей одного из самых густонаселённых районов северной столицы. Новое здание, рассчитанное на 500 посещений в смену, представляет собой многофункциональный комплекс, включающий в себя широкий спектр отделений.

Среди них особого внимания заслуживают отделения лучевой и функциональной диагностики, оснащенные современным оборудованием, позволяющим проводить максимально точную диагностику различных заболеваний у детей. Педиатрическое отделение, естественно, является ключевым звеном поликлиники, обеспечивая комплексный подход к лечению и профилактике детских болезней. Наличие хирургического отделения позволяет оказывать специализированную помощь детям, нуждающимся в хирургическом вмешательствах, не выходя за пределы данного медицинского учреждения. Кроме того, в поликлинике функционируют и другие специализированные отделения, позволяющие охватить широкий спектр детских заболеваний.

Особое внимание уделено вопросам инфекционной безопасности. В здании предусмотрен отдельный блок для работы врача-инфекциониста, имеющий свой собственный, изолированный вход. Наличие двух фильтр-боксов позволяет изолировать пациентов с признаками инфекционных заболеваний, предотвращая распространение инфекции среди остальных посетителей. Это особенно важно в контексте защиты здоровья детей, которые являются наиболее уязвимой группой населения.

Для обеспечения круглосуточного медицинского наблюдения в поликлинике функционирует дневной стационар, рассчитанный на четыре койко-места. Это позволяет госпитализировать детей, нуждающихся в краткосрочном наблюдении и лечении, без необходимости направления в стационар больницы. Открытие поликлиники для пациентов запланировано на начало 2026 года, после завершения этапа закупки и установки необходимого медицинского оборудования.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул системный характер работы города по улучшению инфраструктуры здравоохранения, особо отметив внимание к густонаселенным районам, таким как Калининский. Он высоко оценил соответствие новой поликлиники современным требованиям качества медицинской помощи и принципам безбарьерной среды. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены удобные пути передвижения на всех этажах здания, а наличие четырёх лифтов обеспечивает комфортное и безопасное перемещение.

Строительство этой поликлиники является лишь частью масштабной программы модернизации материально-технической базы здравоохранения Санкт-Петербурга. В 2024 году капитальный ремонт был проведен почти в 150 медицинских учреждениях города. Планируется, что до 2030 года будет отремонтировано еще более 100 объектов, включая 19 в текущем году. Параллельно с ремонтом ведется активное строительство новых медицинских объектов.

Завершается строительство корпуса детской городской больницы №1 на Авангардной улице, где разместится специализированный детский центр хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения, рассчитанный на 250 коек. Также на Авангардной улице завершается строительство городской больницы №15 для взрослых. В Городской больнице №40 ведется реконструкция двух зданий под размещение лаборатории клеточных технологий и радиологического комплекса – это демонстрирует стремление города к внедрению инновационных методов диагностики и лечения. Строительство новых подстанций скорой медицинской помощи в Красном Селе и Петергофе призвано улучшить оперативность реагирования на вызовы и сократить время прибытия бригад скорой помощи к пациентам.

Активно возводится поликлиника на 420 посещений со встроенной подстанцией скорой помощи на улице Ольги Форш, что обеспечит тесное взаимодействие между поликлиникой и службой экстренной медицинской помощи. В ближайшее время начнется строительство крупного медицинского кластера в Приморском районе, что станет еще одним важным шагом в развитии системы здравоохранения Санкт-Петербурга. В период с 2019 по 2024 год в городе было открыто 64 новых амбулаторно-поликлинических подразделения, включая 17 новых поликлиник (детских, взрослых и стоматологических) и 47 подразделений, таких как офисы и кабинеты врачей общей практики, расположенных в новых жилых комплексах.

В целом, масштабная программа развития здравоохранения Санкт-Петербурга предполагает строительство свыше 100 социальных объектов в 2025 году, что свидетельствует о приверженности города к улучшению качества жизни своих граждан и обеспечению доступности высококачественной медицинской помощи для всех категорий населения. Появление новой детской поликлиники на Полюстровском проспекте – это лишь один из ярких примеров этой комплексной и всеобъемлющей программы развития.

Все по теме: Калининский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-05-2023, 15:15
В Кудрово начала прием пациентов новая поликлиника
21-11-2023, 15:49
В Петроградском районе проверили качество ремонта рентген-кабинета в детском отделении поликлиники № 30
13-08-2024, 16:20
В Петербурге начал работу Центр женского здоровья
10-03-2013, 14:09
В Новом Девяткино построят современну поликлинику
19-12-2022, 18:19
В Мурино откроется новая детская поликлиника
3-03-2023, 12:28
В Колпинском районе проверили готовность нового отделения 71-й поликлиники

Происшествия на дорогах

11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Наверх