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Питерец.ру » Общество » В Колпинском районе проверили готовность нового отделения 71-й поликлиники

В Колпинском районе проверили готовность нового отделения 71-й поликлиники

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Строительство и модернизация социально значимых объектов – приоритет народной программы «Единой России»

Для колпинцев, проживающих в микрорайоне «Простоквашино», с марта станет ближе и доступнее медицинская помощь: в понедельник на ул. Ижорского Батальона, 19 откроется новое терапевтическое отделение поликлиники № 71. Его готовность накануне открытия проверила глава Колпино, секретарь районного отделения «Единой России» Юлия Логвиненко.

«Теперь рядом с домом жители микрорайона «Простоквашино» смогут получить первичную медицинскую помощь. Отделение начнёт работать 6 марта. В нём разместятся 10 участков», – отметила она в своём телеграмм-канале.

Жители правобережной части Колпина теперь смогут прийти на приём к участковому врачу-терапевту рядом с домом. При этом в помещениях созданы все условия для удобства медицинского персонала и пациентов. В будущем даже планируется создание игровой зоны для детей, которых родители не могут оставить дома, направляясь к врачу.

Главный врач 71-й поликлиники Дмитрий Семёнов обратил внимание, что по 3-му и 1-му терапевтическим отделениям произойдёт уточнение адресов обслуживания, поэтому сейчас ведется информационная работа с пациентами, чтобы люди могли сориентироваться в новых условиях.

К новому отделению прикреплено более 20 тысяч человек взрослого населения. Врачебный состав укомплектован как врачами высшей категории, имеющими большой опыт работы, так и молодыми перспективными специалистами.

Партийный контроль за социально значимыми стройками – один из приоритетов народной программы «Единой России».

Источник: Единая Россия
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