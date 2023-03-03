В Колпинском районе проверили готовность нового отделения 71-й поликлиники

Для колпинцев, проживающих в микрорайоне «Простоквашино», с марта станет ближе и доступнее медицинская помощь: в понедельник на ул. Ижорского Батальона, 19 откроется новое терапевтическое отделение поликлиники № 71. Его готовность накануне открытия проверила глава Колпино, секретарь районного отделения «Единой России» Юлия Логвиненко.

«Теперь рядом с домом жители микрорайона «Простоквашино» смогут получить первичную медицинскую помощь. Отделение начнёт работать 6 марта. В нём разместятся 10 участков», – отметила она в своём телеграмм-канале.

Жители правобережной части Колпина теперь смогут прийти на приём к участковому врачу-терапевту рядом с домом. При этом в помещениях созданы все условия для удобства медицинского персонала и пациентов. В будущем даже планируется создание игровой зоны для детей, которых родители не могут оставить дома, направляясь к врачу.

Главный врач 71-й поликлиники Дмитрий Семёнов обратил внимание, что по 3-му и 1-му терапевтическим отделениям произойдёт уточнение адресов обслуживания, поэтому сейчас ведется информационная работа с пациентами, чтобы люди могли сориентироваться в новых условиях.

К новому отделению прикреплено более 20 тысяч человек взрослого населения. Врачебный состав укомплектован как врачами высшей категории, имеющими большой опыт работы, так и молодыми перспективными специалистами.

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