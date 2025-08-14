ента новостей

Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

Опубликовал: Вадик Котов
Дзен
Автономный тягач Navio впервые преодолел маршрут из Санкт-Петербура до Казани по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».

Беспилотный тягач Navio впервые успешно прошел по маршруту Санкт-Петербург – Казань, используя трассы М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». Согласно информации от компании Navio, занимающейся разработкой и производством данных тягачей, время в пути составило 24 часа, что почти в 2,5 раза быстрее, чем обычный рейс с водителем на этом же направлении.

В Navio подчеркнули, что данный тестовый заезд служит подтверждением способности автономного транспорта значительно сокращать сроки доставки грузов на дальние расстояния, приближая их к суточному периоду.

Антон Немкин, вице-президент Российской автомобильной федерации и член комитета Госдумы, назвал этот первый проезд беспилотного грузовика от Санкт-Петербурга до Казани важной вехой в развитии российской автомобильной промышленности и логистики.

По словам Немкина, успешное преодоление маршрута протяженностью более 1600 километров за сутки демонстрирует потенциал технологий беспилотного управления в России для повышения скорости и эффективности грузоперевозок. Он также отметил важность развития инфраструктуры и нормативной базы для безопасной эксплуатации автономного транспорта, а также необходимость переподготовки специалистов отрасли для работы с новыми технологиями.

Немкин подчеркнул, что дальнейшие испытания должны учитывать сложные сценарии, включая городские условия и загруженные региональные дороги. Он выразил уверенность в том, что Россия может занять достойное место в мировом сегменте автономных перевозок, при условии сбалансированного развития технологий, безопасности, регулирования и заботы о специалистах транспортной отрасли.

Яндек.Дзен

