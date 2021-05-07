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Питерец.ру » Общество » Когда появится аэротакси с беспилотником

Когда появится аэротакси с беспилотником

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге намерены осуществить идею воздушного беспилотника

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице намерены всерьез внедрять новейшие технологии транспорта. Городские власти и специалисты обсудили перспективы развития отрасли. По мнению экспертов, в течение 10 лет в Петербурге может начать работу аэротакси с беспилотным управлением.

Работу беспилотника уже протестировали на легковом автомобиле. В прошлом году такую проверка проведели на улицах Петербурга. К этим испытанием присоединилась и Ленинградская область.

Далее городу нужно создать «умную дорогу», которая рассчитана на движение беспилотного транспорта. Она потребуется для перевозки людей и транспортировки грузов. Это будет следующим этапов развития транспортной отрасли.

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