Когда появится аэротакси с беспилотником

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице намерены всерьез внедрять новейшие технологии транспорта. Городские власти и специалисты обсудили перспективы развития отрасли. По мнению экспертов, в течение 10 лет в Петербурге может начать работу аэротакси с беспилотным управлением.

Работу беспилотника уже протестировали на легковом автомобиле. В прошлом году такую проверка проведели на улицах Петербурга. К этим испытанием присоединилась и Ленинградская область.

Далее городу нужно создать «умную дорогу», которая рассчитана на движение беспилотного транспорта. Она потребуется для перевозки людей и транспортировки грузов. Это будет следующим этапов развития транспортной отрасли.