13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
Жительница Северной столицы лишена доступа к интернету, не может покидать город и посещать массовые мероприятия за оскорбительный пост в соцсети о монументе «Родина-мать зовет!»

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге вынесен прецедентный судебный вердикт, касающийся ответственности за высказывания в социальных сетях. Жительница города столкнулась с серьезными ограничениями свободы за публикацию, содержащую оскорбительные высказывания в адрес одного из самых известных и почитаемых в России монументов.

Согласно информации, предоставленной объединенной пресс-службой городских судов, инцидент произошел осенью 2023 года. Женщина, будучи под воздействием алкоголя, опубликовала на своей странице в социальной сети VK текст оскорбительного содержания под фотографией знаменитой скульптуры «Родина мать зовет!». Данный поступок был квалифицирован как осквернение символа воинской славы РФ, что повлекло за собой возбуждение уголовного дела.

Сейчас нарушительнице запрещено покидать пределы Санкт-Петербурга, посещать массовые мероприятия и принимать в них участие, пользоваться почтово-телеграфными отправлениями, а также, что особенно примечательно, использовать сеть Интернет. Фактически, женщина лишена возможности полноценно пользоваться современными средствами коммуникации и получения информации.

Данный случай подчеркивает растущую значимость ответственности за онлайн-активность и демонстрирует, что высказывания в социальных сетях могут иметь серьезные правовые последствия. Судебное решение стало предостережением для пользователей, призывая их к более осознанному и уважительному отношению к символам истории и культуры, а также к соблюдению норм сетевой этики.

