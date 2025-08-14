За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге вынесен прецедентный судебный вердикт, касающийся ответственности за высказывания в социальных сетях. Жительница города столкнулась с серьезными ограничениями свободы за публикацию, содержащую оскорбительные высказывания в адрес одного из самых известных и почитаемых в России монументов.

Согласно информации, предоставленной объединенной пресс-службой городских судов, инцидент произошел осенью 2023 года. Женщина, будучи под воздействием алкоголя, опубликовала на своей странице в социальной сети VK текст оскорбительного содержания под фотографией знаменитой скульптуры «Родина мать зовет!». Данный поступок был квалифицирован как осквернение символа воинской славы РФ, что повлекло за собой возбуждение уголовного дела.

Сейчас нарушительнице запрещено покидать пределы Санкт-Петербурга, посещать массовые мероприятия и принимать в них участие, пользоваться почтово-телеграфными отправлениями, а также, что особенно примечательно, использовать сеть Интернет. Фактически, женщина лишена возможности полноценно пользоваться современными средствами коммуникации и получения информации.

Данный случай подчеркивает растущую значимость ответственности за онлайн-активность и демонстрирует, что высказывания в социальных сетях могут иметь серьезные правовые последствия. Судебное решение стало предостережением для пользователей, призывая их к более осознанному и уважительному отношению к символам истории и культуры, а также к соблюдению норм сетевой этики.