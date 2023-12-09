В Петербурге на 60-летнего мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма, завели уголовное дело

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти получили информацию о деятельности 60-летнего петербуржца. Оказалось, что помимо размещения оскверняющего символа воинской славы России - Георгиевской ленты, он также активно распространял экстремистский и террористический контент через свою страницу в социальной сети.

В связи с этим, 8 декабря 2023 года в отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за публичное осквернение государственных символов и выражение неуважения к памятным датам истории России.

Согласно статье 91 УПК РФ, подозреваемый был задержан и передан в компетентные органы для дальнейшего следствия. Однако, это только начало процесса правосудия в отношении данного лица. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью выявления всех его преступных связей и возможного участия в других экстремистских и террористических активностях.