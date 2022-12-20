В Госдуме объяснили, что будет за осквернение Георгиевской ленты

Законопроект единогласно принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Его авторы: Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Что теперь можно делать, а что нельзя? Рассказывает соавтор законопроекта Ольга Занко.

Когда используется Георгиевская лента?

Органы власти теперь обязаны использовать Ленту на мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, а также направленных на увековечение памяти защитников, отличившихся в сражениях, связанных с Днями воинской славы.

Георгиевская лента может использоваться при проведении других патриотических мероприятий.

Что значит осквернение символа воинской славы?

В вопросе осквернения очень важен мотив. Если, например, гражданин публично растоптал Ленту или разместил её вместе с портретом нацистского преступника, записал это на видео и выложил в соцсети — это правонарушение и за него предусмотрена ответственность.

Можно посмотреть судебную практику. Например, в Ставропольском крае двое мужчин бросали в Вечный огонь цветы, пытаясь потушить пламя, и прикуривали от него сигареты. В Калуге молодой мужчина забрался на постамент могилы Неизвестного солдата и надругался над Вечным огнем, а потом выложил фото в социальные сети. Все правонарушители были привлечены к ответственности

Можно ли ее носить на сумке или закреплять на антенне автомобиля? Могут ли наказать за испачканную Ленту?

За то, что Лента выпала у вас из рук или испачкалась, конечно, никто наказывать не будет. Равно, как и за ношение Ленты на сумке или закрепление на антенне автомобиля. Однако, важно носить Ленту с уважением, это вопрос, скорее, совести и воспитания, а не правового регулирования.

Можно ли использовать Ленту в рекламе?

Запрета на использование Ленты в рекламе или на логотипах нет. Но важно учитывать при использовании, что теперь это символ воинской славы.

Как правильно утилизировать Ленту?

Утилизация Ленты не регулируется законопроектом. Но мы рекомендуем использовать Ленту как можно дольше, не менять её каждый год.

Какая ответственность предусмотрена за осквернение Георгиевской ленты?

Теперь за публичное осквернение Георгиевской ленты юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Почему Георгиевская, а не Гвардейская?

Сегодня этот символ связан не только с Победой в Великой Отечественной войне. Значение этого символа стало шире. Это гордость защитниками Отечества разных исторических периодов, это гордость современными героями СВО. Это символ правды и справедливости, символ борьбы с неонацизмом и геноцидом.

Нашей задачей было объединение разных эпох, объединение поколений!