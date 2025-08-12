Петербург не вошел в число регионов с самой низкой аварийностью на дорогах

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербург не был включен в перечень регионов Российской Федерации, демонстрирующих наиболее низкие показатели аварийности на дорогах. Лидером же этого рейтинга оказалась Чечня.

Данные были опубликованы аналитическим центром, специализирующимся на изучении статистики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по всей стране. Отсутствие Северной столицы в списке регионов с меньшим числом аварий вызывает обеспокоенность и поднимает вопросы об эффективности мер, принимаемых для обеспечения безопасности дорожного движения в городе.

При определении рейтинга учитывался уровень аварийности. Здесь принимали во внимание количество ДТП на 100 тыс. единиц транспорта.