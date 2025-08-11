ента новостей

15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
08:49
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
22:07
Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско
20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
19:47
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе

Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
Опрос показал, что жители Ленобласти не прочь отвлечься от работы: спят, смотрят сериалы и даже умудряются заниматься домашними делами – подробности исследования

«Питерец.ру» сообщает, что рабочий день для многих жителей Ленинградской области давно перестал быть синонимом исключительно профессиональной деятельности. Согласно данным исследования, сотрудники находят время для самых разных занятий, порой весьма неожиданных.

Опрос выявил, что значительная часть респондентов отвлекается от работы. Лидерами по популярности стали мессенджеры: 76% опрошенных признались, что регулярно отвечают на личные сообщения в течение рабочего времени.

Некоторые жители региона умудряются решать личные вопросы (29%): посещают врачей, банки и государственные учреждения. 15% респондентов даже позволяют себе вздремнуть в обеденный перерыв, чтобы с новыми силами вернуться к работе.

Удаленная работа расширила границы дозволенного: многие сотрудники готовят еду, стирают вещи и смотрят сериалы в фоновом режиме. Часть опрошенных (7%) используют рабочее время для самообразования, а 5% посвящают его любимым хобби.

Интересно, что ИТ-специалисты лидируют по количеству тех, кто смотрит сериалы во время работы (22%), совмещает труд с хобби (13%) и даже устраивает дневной сон (также 13%). Возможно, это связано со спецификой их работы, позволяющей более гибко распоряжаться своим временем.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-10-2020, 08:08
Алкоголь на работе
1-02-2019, 09:26
Мечты об удаленной работе
24-02-2021, 08:38
Признались в лени
27-02-2024, 09:10
Какую работу хотят петербуржцы?
15-08-2024, 10:15
Для чего был нужен кредит?
4-06-2022, 08:12
Многие за четырехдневку

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
8-08-2025, 09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
Наверх