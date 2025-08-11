Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе

«Питерец.ру» сообщает, что рабочий день для многих жителей Ленинградской области давно перестал быть синонимом исключительно профессиональной деятельности. Согласно данным исследования, сотрудники находят время для самых разных занятий, порой весьма неожиданных.

Опрос выявил, что значительная часть респондентов отвлекается от работы. Лидерами по популярности стали мессенджеры: 76% опрошенных признались, что регулярно отвечают на личные сообщения в течение рабочего времени.

Некоторые жители региона умудряются решать личные вопросы (29%): посещают врачей, банки и государственные учреждения. 15% респондентов даже позволяют себе вздремнуть в обеденный перерыв, чтобы с новыми силами вернуться к работе.

Удаленная работа расширила границы дозволенного: многие сотрудники готовят еду, стирают вещи и смотрят сериалы в фоновом режиме. Часть опрошенных (7%) используют рабочее время для самообразования, а 5% посвящают его любимым хобби.

Интересно, что ИТ-специалисты лидируют по количеству тех, кто смотрит сериалы во время работы (22%), совмещает труд с хобби (13%) и даже устраивает дневной сон (также 13%). Возможно, это связано со спецификой их работы, позволяющей более гибко распоряжаться своим временем.