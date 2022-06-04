Многие за четырехдневку

«Питерец.ру» сообщает, что большая часть петербуржцев поддерживает идею с 4-дневной рабочей неделей. Перейти на такой режим готовы 86% опрошенных. Лишь 5% оказались против, остальные – не определились в своем отношении.

Однако 68% респондентов согласны на четырехдневку только при условии сохранения заработной платы. 18% готовы больше отдыхать даже при ее сокращении. Как видим, главным моментом при смене рабочего графика становится вопрос оплаты труда. Люди не хотят терять доходы.

О 4-дневной рабочей неделе говорят уже несколько лет. С одной стороны, эта идея кажется весьма перспективной. С другой – она трудно реализуема на практике. Чтобы внедрить такой режим, необходимо проработать множество нюансов. Так что в ближайшее время на эту систему вряд ли будут переходить.