В Петербурге 22 июня проезд в городском транспорте для ветеранов ВОВ будет бесплатным

В соответствии с Социальным кодексом Санкт‑Петербурга 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, ветераны ВОВ смогут бесплатно воспользоваться городским пассажирским транспортом.

Право бесплатного проезда на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта Петербурга, а также в метрополитене предоставляется:

инвалидам Великой Отечественной войны,

ветеранам Великой Отечественной войны,

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,

награждённым медалью «За оборону Ленинграда»,

награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Эти категории граждан могут воспользоваться правом бесплатного проезда независимо от гражданства и места жительства, для этого необходимо предъявить соответствующие удостоверения, утверждённые для каждой категории граждан, в том числе удостоверения к медалям.

Бесплатный проезд в транспорте – мера социальной поддержки, предоставляемая ежегодно Комитетом по транспорту на основании Социального кодекса Санкт‑Петербурга.