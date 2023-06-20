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Питерец.ру » Общество » В Петербурге 22 июня проезд в городском транспорте для ветеранов ВОВ будет бесплатным

В Петербурге 22 июня проезд в городском транспорте для ветеранов ВОВ будет бесплатным

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге 22 июня проезд в городском транспорте для ветеранов ВОВ будет бесплатным

В соответствии с Социальным кодексом Санкт‑Петербурга 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, ветераны ВОВ смогут бесплатно воспользоваться городским пассажирским транспортом.

Право бесплатного проезда на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта Петербурга, а также в метрополитене предоставляется:

  • инвалидам Великой Отечественной войны,
  • ветеранам Великой Отечественной войны,
  • бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
  • награждённым медалью «За оборону Ленинграда»,
  • награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Эти категории граждан могут воспользоваться правом бесплатного проезда независимо от гражданства и места жительства, для этого необходимо предъявить соответствующие удостоверения, утверждённые для каждой категории граждан, в том числе удостоверения к медалям.

Бесплатный проезд в транспорте – мера социальной поддержки, предоставляемая ежегодно Комитетом по транспорту на основании Социального кодекса Санкт‑Петербурга.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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