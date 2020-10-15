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Питерец.ру » Общество » В маршрутках Петербурга подорожал проезд

В маршрутках Петербурга подорожал проезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Компания "Третий парк" подняла стоимость проезда в маршрутках

Компания "Третий парк" подняла стоимость проезда в маршрутках. Подорожание коснулось только направлений с нерегулируемым тарифом. Цены увеличились от 1 до 6 рублей. Теперь средняя стоимость проезда в маршрутках парка составляет 45 рублей.

В компании заявили, что подорожание проезда обусловлено снижением пассажиропотока и сопутствующими "антивирусными" ограничениями.

Напомним также, в 2021 году Смольный собирается повысить цены на проезд в общественном транспорте. Городские власти считают, что это не вынужденная мера из-за пандемии COVID-19, а "абсолютно нормальное явление".

Источник: ЗакС.Ру
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