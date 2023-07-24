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Питерец.ру » Общество » На Большой Морской улице появились светодиодные фонари

На Большой Морской улице появились светодиодные фонари

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38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Ленсвет
Большая Морская улица на участке от Исаакиевской площади до Поцелуева моста получила светодиодное освещение.

Большая Морская улица на участке от Исаакиевской площади до Поцелуева моста получила светодиодное освещение.
Работа выполнена в рамках программы взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» при реализации объектов социально-экономического развития города.

На Большой Морской улице, вдоль широкого тротуара по четной стороне от Исаакиевской площади до дома 58, - установлены чугунные опоры со светодиодными фонарями. От Почтамтского моста до Поцелуева - новые подвесные светильники. В общем объеме размещено 49 современных источников света.  Заменен шкаф питания уличного освещения на Большой Морской, 41. По результатам работ объект преобразился. Декоративные чугунные опоры дополнили архитектурный облик, стало комфортнее для прогулок жителей и движения транспорта по вечерам. Модернизация выполнена при участии Ассоциации «Невский свет» под контролем специалистов «Ленсвета».

Преображение световой среды исторического центра продолжается. Новые фонари гармонично вписываются, подчеркивают уникальные черты городской панорамы. Большая Морская улица возникла в первые годы существования Санкт-Петербурга. Топоним известен с 1733 года. Это была одна из дорог Морских слобод у Адмиралтейства, вдоль которой селились моряки, работники Адмиралтейства. В 1835 году здесь установили первые в городе газовые фонари. В 1884-м появились электрические, которые получали питание от электростанции, смонтированной на барже, стоявшей на Мойке ниже Полицейского моста.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба «Ленсвет»
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