ента новостей

13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
22:52
Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев
20:38
В Петербурге лучшим врачам и медработникам увеличили размер премий
20:32
В Петербурге начали тестирование нового электробуса
20:22
На трассе «Кола» на полтора месяца ограничат движение транспорта на путепроводе
19:16
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Торонто, а вот Андрей Рублёв свой четвертьфинал проиграл
15:45
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют съезд
13:39
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
13:34
В Ленобласти задержали сожителей, подозреваемых в убийстве знакомого
13:20
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины
13:17
В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников
13:11
На улице Ярослава Гашека неадекват в ресторане «Ростикс» угрожал персоналу ножом и гранатой
12:39
Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам около 7,5 млн рублей
12:06
В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии
12:00
Ладожский мост разведут для прохода судов и яхты «Адмирал Крюйс»
11:47
В Парголово женщина подожгла знакомую в автомашине из ревности
09:33
Полицейские провели профилактический рейд против «обочечников»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению

Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
СС0
Северная столица запускает масштабную программу по борьбе с лишним весом, задавая новые стандарты для здоровья нации

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербург становится законодателем мод в здравоохранении, инициировав масштабную кампанию против избыточного веса. Впервые в стране именно в этом субъекте РФ создана уникальная программа, направленная на решение проблемы ожирения.

Северная столица первой в России официально объявила о начале комплексных мер по противодействию избыточному весу среди населения. Уже в сентябре запланирован старт региональной программы, разработанной петербургскими медиками. Она охватывает как профилактические мероприятия, так и терапевтические подходы к лечению ожирения.

Программа включает в себя оказание медицинской помощи людям, страдающим от ожирения, активное продвижение физической активности среди жителей и формирование осознанного отношения к здоровому рациону питания. Решение о реализации этой инициативы было принято в связи с увеличением числа людей с лишним весом. За последние три года количество таких пациентов выросло на четверть, достигнув отметки в 165 тыс. человек.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-01-2016, 13:58
В Петербурге открылся первый в России центр по борьбе с ожирением
4-04-2025, 10:40
Грузинская кухня в тренде: увеличилось количество грузинских ресторанов
18-03-2020, 07:49
ЕВРО-2020 перенесли
30-07-2024, 07:58
В Петербурге растет число неформально занятых
15-06-2024, 10:20
СПб в топ-3 по путешествиям с детьми
7-10-2019, 08:18
Петербург напоминает Европу

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
Сегодня, 09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
Вчера, 00:38
На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека
4-08-2025, 21:55
В Колпино пожилая женщина попала под колеса рейсового автобуса
Наверх