Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербург становится законодателем мод в здравоохранении, инициировав масштабную кампанию против избыточного веса. Впервые в стране именно в этом субъекте РФ создана уникальная программа, направленная на решение проблемы ожирения.

Северная столица первой в России официально объявила о начале комплексных мер по противодействию избыточному весу среди населения. Уже в сентябре запланирован старт региональной программы, разработанной петербургскими медиками. Она охватывает как профилактические мероприятия, так и терапевтические подходы к лечению ожирения.

Программа включает в себя оказание медицинской помощи людям, страдающим от ожирения, активное продвижение физической активности среди жителей и формирование осознанного отношения к здоровому рациону питания. Решение о реализации этой инициативы было принято в связи с увеличением числа людей с лишним весом. За последние три года количество таких пациентов выросло на четверть, достигнув отметки в 165 тыс. человек.