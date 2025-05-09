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Парламентарии Петербурга прошли по Невскому проспекту с «Бессмертным полком»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Депутаты петербургского парламента прошли по Невскому проспекту с «Бессмертным полком»

80-летие Великой Победы в Санкт-Петербурге ознаменовалось возвращением «Бессмертного полка» на улицы города после двухлетнего перерыва. Впервые с 2022 года, жители и гости культурной столицы России смогли лично принять участие в этом трогательном и масштабном шествии, став частью живой истории, передающей память о героях Великой Отечественной войны из поколения в поколение. Невский проспект, сердце Петербурга, превратился в мощный поток людей, несущих портреты своих родственников – отцов, дедов, прадедов, бабушек, прабабушек, — героев, которые ценой невероятных усилий защищали Родину, пережили блокаду Ленинграда, сражались на фронтах и в тылу. Звуки любимых песен военных лет сопровождали бесконечный поток людей, создавая атмосферу глубокого уважения и скорби по погибшим, но одновременно и гордости за подвиг советского народа.

По предварительным оценкам, в шествии приняло участие около 1,1 миллиона человек. Это впечатляющее число подчеркивает масштаб события и неизменную важность памяти о войне для нынешнего поколения. Колонна, протянувшаяся на километры, двигалась от начала Невского проспекта к Дворцовой площади, символизируя путь от тяжелейших испытаний к победе. Возглавляли шествие ретроавтомобили. В одном из них, в специально оборудованном защитном боксе, была торжественно пронесена медаль «Золотая Звезда», высшая награда Города-Героя Ленинграда, хранящаяся в Мариинском дворце – символ стойкости и мужества ленинградцев. В других ретро-автомобилях ехали почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда – очевидцы тех страшных событий, и участники специальной военной операции – те, кто сегодня продолжает защищать интересы страны. За ними следовал символ Победы – увеличенная копия Знамени Победы, гордо развевающегося над морем лиц, несущих портреты своих родных.

Среди участников шествия были видные политические деятели Санкт-Петербурга: Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов, а также депутаты городского парламента. Их присутствие подчеркивало государственную важность акции и солидарность власти с народом в деле сохранения памяти о прошлом. Александр Бельский, комментируя участие в «Бессмертном полку», отметил трепетное ожидание возвращения акции в очный формат после вынужденного перерыва. Он подчеркнул, что каждый участник шествия не только отдаёт дань уважения своим предкам, но и ощущает глубокую личную связь с историей Победы, историю своих семей, вплетенную в великий поток событий Великой Отечественной войны. Он поделился личной историей, рассказывая о своей двоюродной бабушке, которая воевала под Ленинградом и дошла до Берлина, каждый год публикуя её фотографию в память о её героическом подвиге.

«Бессмертный полк» – это не просто шествие, это мощный символ единства народа, неразрывной связи поколений, это живая память, передаваемая от старших к младшим, это напоминание о неимоверной цене Великой Победы, о героизме и мужестве миллионов людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Шествие стало ярким свидетельством того, как важна память о войне для России, как важно помнить о жертвах, о подвигах героев, передавать память о них из поколения в поколение, чтобы никогда не повторилась подобная трагедия. Каждый портрет, каждая история, каждая идущая в колонне человек вместе создавали мощный, вдохновляющий символ памяти и единства, напоминая нам о важности сохранения исторической правды и о высокой цене мира.

Источник: ЗАКС
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