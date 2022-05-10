Людей было больше миллиона

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве в акции «Бессмертный полк» поучаствовало более 1 млн человек. Эти люди были в составе колонны, которая прошла по Невскому пр-ту.

Возглавили все это шествие ветераны ВОВ и блокадники, которые ехали на старинных автомобилях. Общая колонна растянулась на 4,5 км. В шествии также приняли участие губернатор Беглов и спикер ЗакСа Бельский. Мероприятие прошло без каких-либо нарушений.

День победы – очень важный праздник для нашей страны. 77 лет назад наш народ одержал победу над фашизмом. Это был подвиг советского народа. Огромный вклад в эту победу внесли жители Ленинграда, которые смогли выстоять во времена блокады. Никто не сдался, поэтому мы победили.