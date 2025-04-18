Что подорожало перед Пасхой?

«Питерец.ру» отмечает, что в преддверии праздника Воскресения Христова жители города активно приобретают товары, традиционно ассоциирующиеся с пасхальным столом. Стоимость такого набора в этом году увеличилась.

Средняя цена пасхальной корзины составила 552 руб., что на 9% больше, чем в прошлом году. При этом, по данным аналитиков, основным фактором роста стоимости стали не яйца.

По словам специалистов, наибольшее увеличение расходов петербуржцев обеспечил творог. За год его стоимость выросла на 19% и составила 131 руб. Куличи подорожали на 17%, их средняя стоимость достигла 225 руб. Творожный пасхальный десерт в СПб стал дороже на 14%, для его покупки потребуется 629 руб. Красители для яиц также подорожали на 7%, их средняя стоимость — 144 руб.

В то же время в Петербурге наблюдается снижение цен на яйца. Десяток яиц можно приобрести в среднем за 130 руб., что на 4% меньше, чем годом ранее.