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Питерец.ру » Общество » Что подорожало перед Пасхой?

Что подорожало перед Пасхой?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pixabay.com
В преддверии Пасхи в СПб наблюдается значительный рост цен на некоторые продукты

«Питерец.ру» отмечает, что в преддверии праздника Воскресения Христова жители города активно приобретают товары, традиционно ассоциирующиеся с пасхальным столом. Стоимость такого набора в этом году увеличилась.

Средняя цена пасхальной корзины составила 552 руб., что на 9% больше, чем в прошлом году. При этом, по данным аналитиков, основным фактором роста стоимости стали не яйца.

По словам специалистов, наибольшее увеличение расходов петербуржцев обеспечил творог. За год его стоимость выросла на 19% и составила 131 руб. Куличи подорожали на 17%, их средняя стоимость достигла 225 руб. Творожный пасхальный десерт в СПб стал дороже на 14%, для его покупки потребуется 629 руб. Красители для яиц также подорожали на 7%, их средняя стоимость — 144 руб.

В то же время в Петербурге наблюдается снижение цен на яйца. Десяток яиц можно приобрести в среднем за 130 руб., что на 4% меньше, чем годом ранее.

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