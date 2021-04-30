Среди лидеров по автокредитам

«Питерец.ру» сообщает, что в марте жители Северной столицы потратили много денег на покупку автомобилей. При этом средняя сумма, которую петербуржцы тратили на приобретение нового авто, существенно увеличилась.

Естественно, что для покупки машины использовалась схема с автокредитом. Средняя сумма такого кредита составила 1,228 млн. руб. Больше петербуржцев тратили только москвичи и жители Московской области. Так что Петербург вошел в тройку лидеров по автокредитам в марте.

По оценкам специалистов, эти траты оказалась наибольшими за всю историю проведения данного мониторинга. Средняя стоимость автокредитов увеличилась на 7% по сравнению с февралем и на 23% – по сравнению с прошлым годом.