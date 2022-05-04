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Питерец.ру » Общество » Центр Петербурга «зарос» мусором за праздничные выходные в мае

Центр Петербурга «зарос» мусором за праздничные выходные в мае

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Центр Петербурга в буквальном смысле «зарос» твердыми бытовыми отходами.

Жители Северной столицы заметили, что после субботника в последний апрельский день стало чисто везде, кроме дворовых территорий. Центр Петербурга в буквальном смысле «зарос» твердыми бытовыми отходами.

Коммунальщики снова не справляются с вывозом мусора. Контейнеры переполнены, но Смольный под руководством губернатора Александра Беглова не предпринимает вообще ничего, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Эколог Наталья Беляева присоединилась к критикующей стороне и высказалась на своей странице «ВКонтакте».

«Первомай удался в Центральном районе Санкт-Петербурга, контейнерные площадки засыпало праздничным мусором. Выяснение ″кто главный″ между Комитетом по природопользованию и Жилищным комитетом в начале ″мусорной″ реформы похоже теперь происходит уровнем ниже. Теперь регоператор выясняет тоже самое с управляющими компаниями», — написала Беляева в Сети.

Судя по всему, сотрудники коммунальных служб за четыре месяца мусорной реформы, которая стартовала 1 января, так и не поняли, кто за что отвечает. При этом губернатор Беглов не стремится помочь Комблагу распределить обязанности так, чтобы горожане не страдали от некомпетентности сотрудников сферы ЖКХ.

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