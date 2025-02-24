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Питерец.ру » Общество » Роскомнадзор: выявлением деструктива в видеоиграх должна заниматься сама отрасль

Роскомнадзор: выявлением деструктива в видеоиграх должна заниматься сама отрасль

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Роскомнадзор поддержал новый законопроект о введении обязательной маркировки контента в видеоиграх и предложил свои идеи по его доработке.

Мониторинг деструктивного контента в видеоиграх должна осуществлять некая саморегулируемая организация, которая станет доверенным центром получения информация для дальнейшей контрольной деятельности Роскомнадзора. Такое мнение выразил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Как пояснил Субботин, контроль за контентом, который содержится в видеоиграх, может взять себя некая ассоциация производителей и распространителей игр. «Мы можем принимать меры при выявлении или поступлении определенной информации из доверенного центра. Им могла бы стать некая саморегулируемая организация - разработчики, распространители. Они должны, опираясь на прозрачные правила маркировки и при участии аккредитованных Роскомнадзором экспертов, отсматривать весь массив игр и принимать решение о том, может ли та или иная игра дойти до пользователей и с какой маркировкой. Это целый процесс, который надо организовать внутри отрасли», - цитирует его слова ТАСС.

В целом в РКН поддерживают законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ». «Мы считаем, что в настоящий момент существует необходимость в принятии системного правового регулирования деятельности компьютерных видеоигр. Саму инициативу, еще раз подчеркиваю, мы поддерживаем», - сказал Субботин.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о введении обязательной маркировки контента в видеоиграх, которая будет информировать пользователя о присутствии в них в том числе элементов жестокости, нецензурной брани. Авторами инициативы, помимо Горелкина, выступили депутаты Антон Немкин («Единая Россия»), Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), а также сенаторы Лилия Гумерова, Артем Шейкин и Наталья Кувшинова.

Инициатива по формированию отдельной саморегулируемой организации, в которую вошли бы представители игровой индустрии, для мониторинга деструктивного контента в видеоиграх выглядит перспективно с точки зрения эффективности и оперативности контроля, считает один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Такой подход позволил бы более гибко реагировать на изменения в индустрии, учитывая сложную структуру современных игр, которые часто содержат элементы интерактивности и пользовательского контента. Важно, чтобы некая ассоциация разработчиков и распространителей, на которую предлагается возложить эти функции, обладала достаточными ресурсами и компетенциями для выполнения задач по отсмотру игрового контента и формированию экспертных заключений», - подчеркнул депутат.

По словам Немкина, предложение РКН будет рассмотрено в рамках работы над законопроектом.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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