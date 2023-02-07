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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Билетная система Qtickets

Билетная система Qtickets

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Правильная организация мероприятия любого формата должна включать в себя несколько составляющих.

Что такое билетная система

Правильная организация мероприятия любого формата должна включать в себя несколько составляющих. Одной из ключевых из последних можно считать правильную организацию контрольно-пропускного режима, то есть возможности покупать билеты.

Покупка билетов - необходимость, к которой в настоящее время прибегают почти всегда. И для ее удобной организации сегодня не нужно прикладывать особых усилий. Достаточно лишь воспользоваться одной из билетных систем.

Подробно данных системах написано в следующей статье: https://rusnord.ru/biletnaja-sistema-qticketsru.html. Если же говорить коротко, то билетная система - это некая платформа, которая позволяет удобно взаимодействовать с билетами как клиентам, так и организаторам события.

Одной из самых популярных и удобных билетных систем в настоящее время является платформа Qtickets.

Qtickets - почему стоит выбрать данную билетную систему

Qtickets - это многогранная и многофункциональная система, к которой стоит прибегнуть для простой организации мероприятия. Среди ее достоинств стоит отметить:

  • Возможность покупки и продажи билетов;
  • Функционал для автоматического или ручного возврата при необходимости;
  • Интеграцию с различными метриками, например, с Яндекс.Метрика и с Google Analytics;
  • Составление отчетности касательно спроса на билеты;
  • Стимуляция потенциальных клиентов для покупок;
  • Снижение налогового давления на бизнес;
  • Возможность проверки билетов посредством QR-кодов.

В целом Qtickets повышает именно удобство в подобной организации. В одной конкретной системе содержится весь функционал, который только может потребоваться для проведения мероприятия на высоком уровне. Сама платформа регулярно обновляется и совершенствуется.

Критических же багов в Qtickets попросту нет. Это - еще одна причина столь высокого спроса на нее. Применять систему можно даже для организации крупных мероприятий на десятки тысяч человек. Собственно, все большее количество организаторов с каждым годом выбирают именно Qtickets, а не аналоги.

Узнать о системе больше можно непосредственно на ее официальном сайте. Там представлена вся требующаяся информация. Например, на нем можно узнать подробнее о платформе и познакомиться с последними функциональными нововведениями в ней. Использовать для этих целей можно и сторонние интернет-ресурсы.

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