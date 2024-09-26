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Питерец.ру » Общество » Опасные игры в России могут начать маркировать

Опасные игры в России могут начать маркировать

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В России начали разрабатывать маркировку для видеоигр. В обсуждении два ключевых варианта – введение позитивной и, напротив, предостерегающей маркировки.

Разработка маркировки для игрового контента началась осенью 2023 года в рамках рабочей группы, участие в которой приняли представители госорганов и игровой индустрии в лице крупнейших разработчиков и ассоциаций. Рабочая группа в том числе обсуждала введение дескрипторов – значков, которые будут размещаться на видеоиграх и сообщать о наличии того или иного контента. Согласованная концепция предполагала установление 7 базовых дескрипторов, например: жестокость, страх, сквернословие, алкоголь и курение и другие.

По словам руководителя московского подразделения группы компаний «Леста Игры» Гаухара Алдиярова, дескрипторы позволяют развивать сферу видеоигр: «благодаря им индустрия не только отвечает на запрос государства, но и создает новые способы коммуникации с покупателем», – считает эксперт.

В ходе обсуждения также возникла идея установления позитивной маркировки видеоигр, которую введут уже в следующем году. На первом этапе программы по добровольной маркировке знаки будут присваиваться в трех категориях: «сделано в России», «содержит обучающие материалы» и «киберспортивная дисциплина». В Организации развития видеоигровой индустрии (ОРВИ) отмечают, что позитивная маркировка позволит поддержать российские студии и начинающие стартапы.

Эксперимент по позитивной маркировке носит добровольный характер, поясняет член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Пока что обладателями маркировки «сделано в России» стали 5 проектов, но вообще присоединиться к программе могут как крупные студии, так и небольшие геймдев-команды», – рассказал он.

По словам депутата, позитивная маркировка позволит упростить выбор потребителя в условиях, когда рынок переполнен контентом.

«Сейчас на рынке можно найти сотни, если не тысячи проектов. Только возрастной маркировки, очевидно, уже давно недостаточно. У покупателя должна быть хотя бы базовая информация о контенте, который он потенциально может встретить в игре», – считает он.

Ранее в компании-участнике проекта по маркировке CarX Technologies отмечали, что позитивная маркировка также поможет в конкуренции с западными аналогами: «Нам идея «зеленой маркировки» показалась полезной для студий и начинающих разработчиков. Особенно если получится через нее продвигать проекты на площадках дистрибуции видеоигр. Она позволит повысить заметность проектов, а также откроет возможности для взаимодействия между отечественными студиями для реализации совместных проектов».

Следующий шаг – установление предостерегающей маркировки, считают участники рынка.  

«О чувствительном контенте пользователь, конечно, должен быть предупрежден, неважно, ребенок это или взрослый. При покупке игры человек должен понимать, что он, например, столкнется со сценами жестокости, и самостоятельно принимать решение – будет ли он покупать игру или нет», – в свою очередь отмечает Антон Немкин.

По мнению депутата, предупредительная маркировка может быть внедрена в ближайшие два года.

«Сейчас идет тест позитивного маркирования, а потом, думаю, будут запущены пилотные проекты и по предостережению пользователя. Любая маркировка должна присваиваться только на основе понятных рынку и потребителю принципов», – подчеркивает депутат.
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