Опасные игры в России могут начать маркировать

Разработка маркировки для игрового контента началась осенью 2023 года в рамках рабочей группы, участие в которой приняли представители госорганов и игровой индустрии в лице крупнейших разработчиков и ассоциаций. Рабочая группа в том числе обсуждала введение дескрипторов – значков, которые будут размещаться на видеоиграх и сообщать о наличии того или иного контента. Согласованная концепция предполагала установление 7 базовых дескрипторов, например: жестокость, страх, сквернословие, алкоголь и курение и другие.
По словам руководителя московского подразделения группы компаний «Леста Игры» Гаухара Алдиярова, дескрипторы позволяют развивать сферу видеоигр: «благодаря им индустрия не только отвечает на запрос государства, но и создает новые способы коммуникации с покупателем», – считает эксперт.
В ходе обсуждения также возникла идея установления позитивной маркировки видеоигр, которую введут уже в следующем году. На первом этапе программы по добровольной маркировке знаки будут присваиваться в трех категориях: «сделано в России», «содержит обучающие материалы» и «киберспортивная дисциплина». В Организации развития видеоигровой индустрии (ОРВИ) отмечают, что позитивная маркировка позволит поддержать российские студии и начинающие стартапы.
Эксперимент по позитивной маркировке носит добровольный характер, поясняет член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По словам депутата, позитивная маркировка позволит упростить выбор потребителя в условиях, когда рынок переполнен контентом.
Ранее в компании-участнике проекта по маркировке CarX Technologies отмечали, что позитивная маркировка также поможет в конкуренции с западными аналогами: «Нам идея «зеленой маркировки» показалась полезной для студий и начинающих разработчиков. Особенно если получится через нее продвигать проекты на площадках дистрибуции видеоигр. Она позволит повысить заметность проектов, а также откроет возможности для взаимодействия между отечественными студиями для реализации совместных проектов».
Следующий шаг – установление предостерегающей маркировки, считают участники рынка.
По мнению депутата, предупредительная маркировка может быть внедрена в ближайшие два года.