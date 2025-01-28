ента новостей

20:51
В Парголово сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя на «Мини Купере»
20:21
В Ленобласти создали совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей
20:13
Дипломаты из 30 стран почтили память погибших в блокадном Ленинграде
11:57
В Ленобласти поймали жителя Ломоносова за незаконный оборот запрещенных веществ
11:32
Пристава в Ленобласти обвиняют в коррупции
11:24
Во Фрунзенском районе неизвестный напал на курьеров
11:15
В Гатчине мужчина лишился денег получив удар гантелей по голове
11:06
Какова ситуация с вождением в пьяном виде?
11:04
В Пикалево ограбили школьника
10:08
Глава государства оценил инвестиционную привлекательность СПб
09:41
В компаниях СПб планируется сокращение
23:45
После субботнего поражения от СКА «Салават Юлаев» проиграл и «Зелёное дерби» – «Ак Барсу» в овертайме
19:54
В Смольном соборе прозвучали 900 ударов колокола в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
19:49
Спектакль "Будем жить" представили в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда
17:21
В Петербурге трамваи блокадных лет совершили Рейс Памяти
15:46
Владимир Путин возложил цветы на Невском пятачке
13:44
В посёлке Кузнечное железнодорожник облил бензином и поджег собутыльника
13:36
На проспекте Художников задержали подозреваемого в убийстве 52-летней сожительницы
12:08
В Приморском районе избили водителя скорой помощи
11:05
В школе может появиться начальное профобразование
10:34
Каков средний размер потребкредита в СПб?
09:51
Ленобласть опередила СПб по приросту числа новых предприятий
09:51
Северная столица отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
09:40
Губернатор поздравил петербуржцев с годовщиной освобождения от Блокады
09:29
81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
18:47
Баскетбольный «Зенит» распрощался с Омари Спеллменом, усилился Алексеем Шведом и Окаро Уайтом и нокаутировал «Самару» в матче Единой Лиги ВТБ
18:21
Проигрыш 3:5 московскому «Динамо» стал для СКА 21-м поражением в сезоне – 2024/2025
12:00
Как будут ходить автобусы в годовщину освобождения от Блокады
11:14
Рубль укрепился: каковы его дальнейшие перспективы
10:35
Автокредиты в СПб: приводим данные за 2024 год
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Дипломаты из 30 стран почтили память погибших в блокадном Ленинграде

Дипломаты из 30 стран почтили память погибших в блокадном Ленинграде

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленобласти международные делегации почтили память защитников блокадного Ленинграда

Сегодня, 28 января 2025 года в Зайцево, небольшом деревне, расположенной недалеко от Санкт-Петербурга, состоялась важная церемония, посвященная 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день представители дипломатического корпуса из 30 стран, включая Беларусь, Китай, Турцию, Израиль, а также множество государств СНГ, Ближнего Востока и Африки, пришли к мемориалу, чтобы почтить память мирных граждан СССР, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. 

Церемония началась с того, что дипломаты возложили цветы к мемориалу, символизируя свою солидарность с народом России и уважение к жертвам войны. Этот акт памяти был особенно важен в свете исторической значимости блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня и унесла жизни миллионов людей. Преступления нацистских захватчиков на ленинградской земле, включая голод, бомбежки и массовые расстрелы, остаются в памяти не только россиян, но и всего мира. 

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк, выступая на церемонии, подчеркнула, насколько важно, что представители различных стран помнят и чтят подвиг жителей блокадного Ленинграда. Она отметила, что именно благодаря мужеству и стойкости этого народа удалось выстоять в самые тяжелые времена и в конечном итоге одержать победу над фашизмом. Данилюк также подчеркнула, что память о событиях тех лет должна передаваться из поколения в поколение, чтобы новые поколения могли понять всю глубину трагедии и героизма тех, кто пережил блокаду.

Церемония не только напомнила о трагедии войны, но и стала символом международного единства и сотрудничества в сохранении исторической памяти. Важно, чтобы такие мероприятия проходили не только в России, но и в других странах, чтобы все могли осознать уроки истории и работать вместе над предотвращением повторения подобных конфликтов в будущем. 

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-01-2021, 19:25
В Петербурге командующий Ленинградским объединением ВВС и ПВО возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы блокады Ленинграда
26-05-2023, 15:22
В Петербурге почтили память новосибирцев, погибших при защите Ленинграда
18-01-2025, 13:24
На площади Победы почтили память героических защитников и жителей блокадного Ленинграда
8-11-2022, 14:59
В Петербурге почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
26-01-2013, 16:29
"Зенит" помнит о героях
8-09-2022, 15:02
Руководство ГУ МВД России почтило память жертв блокады Ленинграда

Происшествия на дорогах

24-01-2025, 11:19
В Невском районе иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
24-01-2025, 11:16
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку
22-01-2025, 16:33
На терминале "Усть-Луга" мужчина погиб под колесами грузовика
20-01-2025, 19:52
В Ленобалсти в ДТП УАЗа с автобусом пострадали четыре человека
Наверх