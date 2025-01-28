Сегодня, 28 января 2025 года в Зайцево, небольшом деревне, расположенной недалеко от Санкт-Петербурга, состоялась важная церемония, посвященная 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день представители дипломатического корпуса из 30 стран, включая Беларусь, Китай, Турцию, Израиль, а также множество государств СНГ, Ближнего Востока и Африки, пришли к мемориалу, чтобы почтить память мирных граждан СССР, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Церемония началась с того, что дипломаты возложили цветы к мемориалу, символизируя свою солидарность с народом России и уважение к жертвам войны. Этот акт памяти был особенно важен в свете исторической значимости блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня и унесла жизни миллионов людей. Преступления нацистских захватчиков на ленинградской земле, включая голод, бомбежки и массовые расстрелы, остаются в памяти не только россиян, но и всего мира.

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк, выступая на церемонии, подчеркнула, насколько важно, что представители различных стран помнят и чтят подвиг жителей блокадного Ленинграда. Она отметила, что именно благодаря мужеству и стойкости этого народа удалось выстоять в самые тяжелые времена и в конечном итоге одержать победу над фашизмом. Данилюк также подчеркнула, что память о событиях тех лет должна передаваться из поколения в поколение, чтобы новые поколения могли понять всю глубину трагедии и героизма тех, кто пережил блокаду.

Церемония не только напомнила о трагедии войны, но и стала символом международного единства и сотрудничества в сохранении исторической памяти. Важно, чтобы такие мероприятия проходили не только в России, но и в других странах, чтобы все могли осознать уроки истории и работать вместе над предотвращением повторения подобных конфликтов в будущем.