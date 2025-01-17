В России запустят публичный электронный реестр нелегалов

Публичный электронный реестр иностранцев, незаконно находящихся в РФ, заработает с 5 февраля, сообщил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой во время открытия в Луганске Луганской Народной Республики восстановленного здания управления по вопросам миграции регионального МВД.

«С 5 февраля текущего года на базе информационного центра Министерства внутренних дел заработает реестр иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России. Этот реестр будет открыт для работодателей, всех частных предпринимателей, граждан Российской Федерации, которые имеют намерение заключить трудовое соглашение с иностранным гражданином. Они будут иметь возможность зайти в эту базу посредством интернета — это будет открытая база - и проверить, законно ли находится иностранный гражданин на территории Российской Федерации, и только после этого законом предоставляется право работодателю заключать с ним трудовое соглашение», – сказал представитель правоохранительных структур, его цитирует ТАСС.

Как отмечает депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, публичный реестр будет выполнять несколько функций.

«Самое главное – контролировать пребывание нелегальных мигрантов, а также проверять законность нахождения в России иностранцев. Сегодня прозрачного механизма реализации такой проверки нет, что создает лазейки для «обхода» действующего законодательства. Наконец, реестр позволит оперативно применять санкции в отношении правонарушителей. В случае включения в реестр уйти от ответственности не получится», – подчеркнул депутат.

По словам Немкина, в настоящий момент и законодательная, и исполнительная власти совместно работают над ужесточением законодательства в сфере миграции.

«Долгое время миграционная политика в России была очень лояльна. В результате мы столкнулись с ростом теневого миграционного рынка, где вид на жительство или патент на работу можно получить нелегальными способами. Ужесточение законодательства в сфере – инструмент повышения прозрачности функционирования миграционных механизмов», – отметил он.

Иностранные граждане должны соблюдать и уважать законодательство нашей страны, считает Немкин.

«Любой вопрос в сфере миграции должен разрешаться в соответствии с действующим законодательством и только правовыми способами. Цель государства – создать условия для интеграции иностранных граждан и исключить любое социальное напряжение в нашем обществе», – подчеркнул депутат.

В МВД отметили, что техническая часть реализации портала уже готова. В настоящий момент специалисты ведомства ведут работу по его наполнению.