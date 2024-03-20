Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему

Алгоритмы системы умеют отличать живого человека от имитации, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
По его словам, защита обеспечивается сочетанием нескольких биометрических модальностей, подключением дополнительных факторов защиты, а также внедрением технологии «лайвнесс».
Поволоцкий также отметил, что в России может быть внедрена биометрия по считыванию рисунка ладони. Ее можно использовать, например, в бесконтактных платежах. Однако реализовать проект можно будет при условии подтверждения точности идентификации человека на уровне 99,99%.
В условиях развития дипфейков, а также активной интеграции этого инструмента в противоправную деятельность опасения закономерны, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Меры, обеспечивающие безопасность ЕБС от возможного неправомерного использования технологий ИИ, надежны, считает Антон Немкин. «В том числе технология «лайвнесс», которая предполагает выполнение действий в режиме реального времени. Пример – необходимость назвать сгенерированные системой цифры. Фактически это CAPTCHA (компьютерный тест, используемый для определения, кем является пользователь системы: человеком или компьютером – прим.), которую обойти как автоматизированным системам, так и ИИ крайне трудно. Кроме того, самые высокорисковые операции предполагают сразу несколько уровней защиты: помимо биометрии, может использоваться подтверждение за счет двухфакторной идентификации или по телефону», – пояснил парламентарий.