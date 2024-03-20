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Питерец.ру » Общество » Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему

Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему

Алгоритмы системы умеют отличать живого человека от имитации, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«Обмануть Единую биометрическую систему с помощью фото или видео из соцсетей, сгенерированных нейросетью изображений или роликов не получится. Алгоритмы, которые мы используем, давно научились отличать живого человека от имитации и блокировать подозрительные операции», – заявил Поволоцкий.

По его словам, защита обеспечивается сочетанием нескольких биометрических модальностей, подключением дополнительных факторов защиты, а также внедрением технологии «лайвнесс».
Поволоцкий также отметил, что в России может быть внедрена биометрия по считыванию рисунка ладони. Ее можно использовать, например, в бесконтактных платежах. Однако реализовать проект можно будет при условии подтверждения точности идентификации человека на уровне 99,99%.

В условиях развития дипфейков, а также активной интеграции этого инструмента в противоправную деятельность опасения закономерны, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Особенно, учитывая тот факт, что ряд банков начали использовать биометрию для подтверждения пользовательских операций: например, перевода крупной суммы денежных средств. Поэтому все опасения, связанные с безопасностью данных в ЕБС, необходимо последовательно развеивать. Особенно это важно на фоне того, что у граждан до сих пор не сложилось единого мнения в отношении биометрических данных. Так, только треть опрошенных, по данным ВЦИОМ, относятся к биометрии позитивно. Поэтому просветительская работа в этом направлении крайне важна», – считает депутат.

Меры, обеспечивающие безопасность ЕБС от возможного неправомерного использования технологий ИИ, надежны, считает Антон Немкин. «В том числе технология «лайвнесс», которая предполагает выполнение действий в режиме реального времени. Пример – необходимость назвать сгенерированные системой цифры. Фактически это CAPTCHA (компьютерный тест, используемый для определения, кем является пользователь системы: человеком или компьютером – прим.), которую обойти как автоматизированным системам, так и ИИ крайне трудно. Кроме того, самые высокорисковые операции предполагают сразу несколько уровней защиты: помимо биометрии, может использоваться подтверждение за счет двухфакторной идентификации или по телефону», – пояснил парламентарий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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