В отели можно будет заселиться по взгляду

В России будут развивать сервис, который позволит заселяться в гостиницы и отели при помощи биометрии. Запуск услуги в пилотном режиме может состояться уже в текущем году.

У жителей России появится возможность заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС), соответствующее постановление уже утвердило правительство России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на секретариат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Для этого будет разработан специальный сервис, запуск услуги в пилотном режиме запланирован на второе полугодие 2024 года.

Благодаря биометрии у человека появится возможность при заселении в отель зарегистрироваться самостоятельно с помощью планшета или терминала самообслуживания – для подтверждения личности будет достаточно одного взгляда.

«После этого останется только получить ключ и пройти к себе в номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется», — говорится в сообщении.

Таким образом будет снижена нагрузка на сотрудников гостиниц, это поможет решить проблему очередей на стойках регистрации в период проведения массовых мероприятий и в разгар туристического сезона.

«Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию. Ее можно сдать очно в 12 тыс. отделений банков по всей России. Подтвержденный профиль в ЕБС открывает доступ к полному перечню биометрических услуг — от получения электронной SIM-карты до оформления квалифицированной электронной подписи или дистанционного открытия банковского счета», — отметили в секретариате.

Сегодня эквайринг на базе биометрических персональных данных пока остается новшеством для граждан, однако в последствии он будет в массовом виде внедряться в нашей стране, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В текущем году у граждан появится полноценная возможность оплачивать товары или услуги при помощи биометрических данных. Биоэквайринг предполагает, что банковский счет будет привязан непосредственно к биометрии человека. Сейчас Центр биометрических технологий и Национальная система платежных карт, а также Банк России проводят закрытое тестирование оплаты в магазинах по биометрии, но уже скоро планируется запуск пилотного проекта. В нашей стране такие методы вводятся, в первую очередь, ради безопасности - по планам разработчиков, биоэквайринг позволит полностью исключить мошеннические действия. Заплатить за покупки картой другой человека в таком случае станет просто невозможно, также будет исключена возможность случайных покупок — например, когда дети из аккаунта своих родителей покупают что-то на большие суммы на маркетплейсах. При этом встает вопрос о необходимости крайне аккуратно работать с биометрическими данными россиян, так как допускать их утечку намного более опасно, чем остальных видов персональных данных. Именно в целях исключения таких рисков в России уже работает надежно защищенная Единая биометрическая система», - подчеркнул депутат.

В настоящее время под защиту государства переданы данные десятков миллионов россиян, а сам процесс импорта данных из банков завершен более чем на 80%. При это переданная в ЕБС биометрия имеет ограниченный срок действия — два года, после чего данные автоматически будут удаляться. Сейчас решается вопрос того, как предоставить возможность для граждан дистанционно продлевать срок действия данных.

«Важным при этом остается вопрос внедрения биоэквайринга различными компаниями. Сейчас этот процесс стараются облегчить, например, в Сбере, где уже создали собственную кросс-банковскую платформу биоэквайринга, к которой смогут впоследствии подключиться другие банки. Уверен, уже в ближайшие годы оплата при помощи биоэквайринга станет привычным инструментом для наших граждан. При этом также важно продолжать повышать цифровые навыки у населения, чтобы технология становилась не только доступной, но и понятной для всех. Со стороны «Цифровой России» постараемся подключить к этому процессу наших цифровых волонтеров, чтобы за консультацией к ним и по этим вопросам мог обратиться любой желающий», - заключил парламентарий.