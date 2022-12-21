МФЦ Петербурга внедряют импортозамещение

Еще в шести центрах госуслуг установлена отечественная система управления очередью «Энтер»: в Василеостровском (15-я линия В.О., д. 32), Калининском (Гражданский пр., д. 104, корп. 1, лит. А), Московском (Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2; ул. Звездная, д. 9, корп. 4, лит. А; ул. Варшавская, д. 63, корп. 1) и Приморском районах (Юнтоловский проспект, д. 53, корп. 1, стр. 1).

Применение российского программного обеспечения в информационных системах, которые используются для предоставления государственных услуг, способствует повышению надежности таких систем, безопасности персональных данных и являются успешным примером приближения к цифровому суверенитету РФ в отдельно взятой сфере.

Кроме этого, российский программно-аппаратный комплекс управления очередью обладает дополнительным функционалом, благодаря которому у горожан появилась возможность получить в МФЦ электронный талон вместо бумажного.

Сейчас система управления очередью российского производства установлена в 14 МФЦ. А до конца года электронные талоны появятся еще в 9 центрах госуслуг. Возможность получить бумажный талон также сохраняется.

Получить электронный талон вместо бумажного просто: достаточно отсканировать камерой смартфона специальный QR-код на терминале электронной очереди и зарегистрировать визит.

«Российский программно-аппаратный комплекс управления очередью обладает дополнительным функционалом, благодаря которому посетители МФЦ могут получить электронный талон вместо бумажного. Сейчас такая система управления очередью установлена в 14 МФЦ. А до конца года появятся еще в 9 центрах госуслуг. Возможность получить бумажный талон также сохраняется», – рассказала председатель Комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.

Электронные талоны – удобны и экологичны, так как позволяют сократить использование бумажной ленты. Это помогает экономить бумагу и уменьшить количество мусора. Экологическая безопасность и разумное потребление - ключевые задачи национального проекта «Экология», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.